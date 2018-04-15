「不要拿毛巾踩腳下！」飯店房務驚曝不為人知的秘密

2018年04月15日 11:33 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

出門在外住宿，不少飯店、旅館、民宿大多會提供毛巾等盥洗用品，但有一名網友上網抱怨，「給所有入住任何飯店旅館民宿的奧客，不要拿毛巾拿來踩在腳下，那是毛巾不是腳踏墊」，而該文也意外引出前房務員回應毛巾處理過程不能說的驚人秘密！

一名網友在臉書社團「靠北奧客」PO文呼籲，「不要拿毛巾拿來踩在腳下，那是毛巾不是腳踏墊。你會希望你拿來擦身體的毛巾，是前一個客人放在腳下拖啊踩的嗎？」他表示，因為毛巾經這麼一踩後，恐基於衛生為題就無法再繼續使用了，讓他感到相當無奈地直呼「妳們這樣做代表妳們小孩在家裡也是這樣用毛巾的，難道妳們每天在家用完的毛巾都拿去丟嗎？」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，就有曾任職飯店房務的網友現身表示，「曾經做過飯店房務的我，以為飯店毛巾都送洗，而且不能說的秘密就是...我們會拿大毛小毛來擦乾洗完浴室的水跡。」還有網友表示，朋友的姊姊在大陸的洗衣廠當管理，客戶皆是五星級酒店業者，「但...她說你要是在廠裡半天工作出來之後，要是哪天去住任何飯店都會自帶毛巾了！因為它們是不分類的，毛巾連腳踏過的一起洗，你一定會說沒關係有消毒就好，不要問，很可怕...」。

對此，不少網友都表示「以後還是自已帶毛巾」，但也有網友因此想問，「飯店的毛巾到底能不能用？」就有網友表示，飯店毛巾基本上都會以漂白水、高溫烘洗，基於環保概念還是比較建議「自備毛巾」，另有網友則建議，「毛巾最好還是自備，飯店毛巾真的不敢用」。