公婆憂驚動胎神...阻裝冷氣 孕婦崩潰求助網勸：別鐵齒！

公婆憂驚動胎神...阻裝冷氣 孕婦崩潰求助網勸：別鐵齒！(圖片／本報系資料照)

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／綜合整理

家家都有本難念的經，尤其是和公婆之間的溝通，真的是一門大學問！就有一名懷孕中的女網友發文抱怨，表示平常和公婆相處都很融洽，但最近卻為了「裝冷氣」的事情無法達成共識，只因為公婆擔心裝冷氣的舉動會「衝撞到胎神」，所以將老公罵了一頓，但她實在是熱的受不了，不知該如何是好？

該名懷孕的女網友透露，自己屬於「怕熱不怕冷」的體質，由於婆家是較不通風的鐵皮屋，這幾日氣溫又不斷飆高，家裡沒有冷氣只有電扇，讓她實在熱得受不了，直呼「每天都睡到真的快熱衰竭，只能一直不斷的補充水分」。

她說，和老公討論一番後，決定要安裝冷氣，沒想到公婆知道後竟然大怒，將老公臭罵了一頓，還說「都要生了不要一直想動家裡，到時候動到胎神」。她可以理解公婆也是為了她腹中的孫女著想，但真的讓她熱到凍未條！她無奈地問道「我到底該怎麼做...」

文章在「爆怨公社」曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「動工的時候，人不要在就好了」、「回娘家再動工，真的不要鐵齒」、「裝的那天你不要在家就好啦～ 裝完再回家」、「暫回娘家吧！夫家裝好冷氣再回去」、「其實真的有胎神，我第二胎時快三個月了，因為前公婆搬家，不得已動了床！當晚孩子就莫名的胎死腹中！我前婆婆還說怎麼這麼邪門！所以最好真的不要鐵齒」。

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