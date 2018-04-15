鍋碗長蛆＋床上有屎！傳播妹3個月逼瘋室友 網驚嘆：房東超衰

2018年04月15日 14:18 邱柏玟

原PO還拍下家中髒亂的景象，畫面中看到屋內地板上襪子、衣服、飲料什麼都亂扔。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

房東要小心自己的房子變成垃圾場！有一名在台灣中部租屋的女子抱怨，提到自己的吳姓女室友非常不衛生，和她同住短短3個月時間，家裡鍋碗瓢盆長滿蛆，房間床上還有一坨屎，當決定退租時吳女又搞消失，她自認倒楣賠了租屋的錢；事情曝光後，吳女才現身要求她刪掉文章，但原PO仍決定留下這篇「勸世文」。

14日早上女網友在臉書社團控訴自己的邋遢吳姓女室友，她說自己和吳女合租房子，短短3個月的時間家裡就被弄得一團亂又有異味，吳女因為有養貓便將髒亂的問題都推到寵物身上；吳女各種噁心習慣讓原PO簡直快崩潰，她不只是衣物、飾品隨地亂丟，煮完的鍋碗放在廚房不洗，結果長出一堆蛆在水槽裡爬。

吳女煮完的鍋碗放在廚房不洗，結果長出一堆蛆在水槽裡爬。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

原PO還拍下家中髒亂的景象，畫面中看到屋內地板上襪子、衣服、飲料什麼都亂扔，吳女房間外的地板看到疑似寵物的排泄物，連她的床上也有一坨屎，讓人看了十分震驚。原PO更生氣地表示，吳女不只衛生習慣差，還很喜歡偷她的東西，無論是衣服、耳環、襪子或飲料，無奇不偷。

後來她真的無法忍受吳女，向房東要求退租，而屋內不少東西也被吳女用壞，還有租屋該繳交的錢也沒有給房東，吳女竟直接消失不出面，更聲稱自己在酒吧上班，但馬上有知情人士告知原PO「吳女是傳播妹」，跟其他人借錢後也跑路，氣得房東打算提告吳女。

吳女房間外的地板看到疑似寵物的排泄物，連她的床上也有一坨屎，讓人看了十分震驚。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

不過，當原PO在臉書社團發「勸世文」要房東們多加警惕後，吳女主動聯繫她，希望她將文章刪除；儘管吳女事後將積欠的金額都還清，原PO仍堅持將文章留在社團裡，「警惕各位朋友以及租屋的房東先生小姐」。而上萬網友看到租屋處的景象也忍不住替房東抱屈，「房東好衰」、「真的很缺德」、「可憐了房東跟貓咪」、「室友真的要慎選」。