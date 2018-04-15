配合了20年！老婆提出無性婚姻 他傻眼這樣說

2018年04月15日 14:29 杜炤佑

無性婚姻是可行的嗎？一名網友在網上發文表示，今年的他剛滿50歲，老婆突然提出「無性婚姻」，並表示自己過去已經「配合」了20年，且沒有移情別戀，只是昇華了感情，還同意丈夫「外食」。但原PO認為，自己是個無法性愛分離的人，所以考慮走上離婚這條路，希望廣大網友可以給予意見。

50歲男網友日前在論壇「mobile01」PO文表示，近日老婆跟他說，「40歲時已經對性沒什麼留念了，是配合老公才勉強撐到50歲」，更直接提出無性婚姻的想法，當中也提到自己「並沒有移情別戀，只是昇華了感情」。

「她同意我可以去外面嫖，但不可以再碰她」，苦惱的原PO表示，如果去外面嫖，但仍愛著老婆，「最終還是會想用活塞運動來表達愛意」，而如果他的感情移轉到別的女人身上，怕自己就「回不去了，就不會再對老婆好」。

原PO無奈地說：「為什麼想要愛一個人這麼難阿？」對此，其他網友則紛紛回應，「技巧到底要有多爛，才能讓老婆做出無性婚姻的決定？直白的講，就是做起來沒樂趣不是？」、「我覺得把多餘精力去健身是個不錯的方法，說不定身材好了，老婆的性趣自然就上來了」。

也有網友表示，女人到了50多歲後，身體會產生變化，也可能因為進入更年期感到不適，「如果沒有改善對她來說性愛是一種痛苦」，建議他要花更多時間幫另一半按摩，放鬆等等。

對於這些意見，原PO還是比較傾向以離婚解決，「因為這種模式我無法適應啊，可能我比較笨，沒辦法接受性愛分離吧」。不過網友也勸他別輕易離婚，「性只是生活中一小部份，快感也只有短暫的那幾秒」，可是生活卻是佔了大部分的時間，即便在外找一位可以滿足性生活的人，久了也會和對方有摩擦，最終會覺得累、後悔，還是原配的感情真切。