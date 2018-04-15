「亞洲蹲」難倒歐美人士？ 法國街頭實測...結果跌成一片！

2018年04月15日 15:56 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自Xinshidandan 信誓蛋蛋YouTube)

對歐美人士來說，東方總是充滿了神秘色彩，最近引發歐美人士熱議的是，他們認為亞洲人有一種神奇技能「亞洲蹲」，這姿勢對亞洲人來說易如反掌，但對歐美人士來說可就頭痛了！一名法國Youtuber「信誓蛋蛋」實際到法國街頭上實測，沒想到所有人都跌成一片。

走上街頭實測前，直播主「鋼蛋」表示收到粉絲來信詢問「外國人能不能亞洲蹲？」的問題，鋼蛋一開始還認為很簡單，沒想到實際一做，整個人差點就跌進了草叢裡。到了街上後，換另一名夥伴「鐵蛋」測試，結果蹲下去了，但腳跟無法平貼地面，最後還是直接往後倒了。

路人實測正式開始！他們接連了測試了20幾位路人，沒想到沒有一個人成功，全都尷尬跌成一片，一直到最後一位男性成功了，原來是因為他平常有在「練功夫」，所以亞洲蹲對他來說輕而一舉。其實，所謂的亞洲蹲是指，身體往下蹲的時候，腳跟必須完全平貼地面、不能翹起來才算完成。

事實上，歐美人士之所以普遍無法做到「亞洲蹲」是因為「缺少鍛鍊」，而不是所謂的身體構造不同。亞洲人因為隨處可以見到「蹲式廁所」，因此從小就習慣性的「亞洲蹲」，反觀歐美人士甚少會有雙腳向下蹲的舉動，所以亞洲蹲在歐美人士眼中才顯得「十分神奇」。