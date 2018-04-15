「都離婚還沒收到！」新人花2萬婚紗照卻消失 老闆曝誇張理由

2018年04月15日 15:51 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

結婚前拍了婚紗照，竟然等到離婚都還沒收到！近日大陸四川某間婚攝公司遭50多位顧客投訴積欠婚紗照，其中還有一對夫妻今年初花了4799元人民幣（相當2.2萬元台幣）拍攝婚紗照，等到4月都離婚了，都還沒收到成品，讓新人相當氣憤，不知道該繼續等還是要求退費。

據陸媒報導，一名盧先生表示，他今年1月舉行婚禮，委託某間婚攝公司拍攝婚紗照，當時老闆承諾只要一個月就能收到婚紗照，沒想到他等到婚期將近都還沒消息，而對方僅回答有太多訂單要處理，請他耐心等候，最後還趕在婚禮舉行時，拿了兩張照片放大作為婚禮海報，成為這對夫妻倆吵架的導火線之一。

今年4月盧先生與妻子離婚，雖然是因為個性不合分手，但婚紗照也是兩人爭吵的原因之一，收不到的婚紗照更是心中的痛，後來盧先生氣得到婚攝公司要求負責人出面說明，「要不照片給我拿回去做紀念，要不盡快退錢給我。」

據了解，除了盧先生外，還有一名王姓女子也爆料，她不但沒拿到婚紗照，連底片也沒看見，去年11月舉辦婚禮的她，至今也沒看過自己的婚紗照，之後更爆出多達50多位受害顧客在網路上抱怨該婚攝公司的罪狀。

報導指出，婚攝工作室老闆事後表示，因為去年12月有一名到職1個月的員工，因工資糾紛離職，偷偷拷貝部分顧客的婚紗照原片，並刪掉公司的備份檔案，趁藉要脅補足薪資，還慫恿很多顧客來退費。而婚攝工作室老闆也承諾，將盡快交付部分婚紗照產品。