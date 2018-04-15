「都離婚還沒收到！」新人花2萬婚紗照卻消失 老闆曝誇張理由

「都離婚還沒收到！」新人花2萬婚紗照卻消失 老闆曝誇張理由(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

結婚前拍了婚紗照，竟然等到離婚都還沒收到！近日大陸四川某間婚攝公司遭50多位顧客投訴積欠婚紗照，其中還有一對夫妻今年初花了4799元人民幣（相當2.2萬元台幣）拍攝婚紗照，等到4月都離婚了，都還沒收到成品，讓新人相當氣憤，不知道該繼續等還是要求退費。

據陸媒報導，一名盧先生表示，他今年1月舉行婚禮，委託某間婚攝公司拍攝婚紗照，當時老闆承諾只要一個月就能收到婚紗照，沒想到他等到婚期將近都還沒消息，而對方僅回答有太多訂單要處理，請他耐心等候，最後還趕在婚禮舉行時，拿了兩張照片放大作為婚禮海報，成為這對夫妻倆吵架的導火線之一。

今年4月盧先生與妻子離婚，雖然是因為個性不合分手，但婚紗照也是兩人爭吵的原因之一，收不到的婚紗照更是心中的痛，後來盧先生氣得到婚攝公司要求負責人出面說明，「要不照片給我拿回去做紀念，要不盡快退錢給我。」

據了解，除了盧先生外，還有一名王姓女子也爆料，她不但沒拿到婚紗照，連底片也沒看見，去年11月舉辦婚禮的她，至今也沒看過自己的婚紗照，之後更爆出多達50多位受害顧客在網路上抱怨該婚攝公司的罪狀。

報導指出，婚攝工作室老闆事後表示，因為去年12月有一名到職1個月的員工，因工資糾紛離職，偷偷拷貝部分顧客的婚紗照原片，並刪掉公司的備份檔案，趁藉要脅補足薪資，還慫恿很多顧客來退費。而婚攝工作室老闆也承諾，將盡快交付部分婚紗照產品。

配合了20年！老婆提出無性婚... 熟女約跑「激烈運動」 意外血...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。