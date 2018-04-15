熟女約跑「激烈運動」 意外血崩流掉全身一半的血量

2018年04月15日 15:55 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

運動風氣在台灣越來越盛行，有許多民眾會利用下班下課時間，找朋友一起夜跑，不僅對身體有益還能紓壓。大陸湖南有一名36歲熟女最近趁經期來之前，跟朋友相約夜跑，但返家後開始冒冷汗又嚴重腹痛，送醫後才知道她因為激烈運動，「卵巢黃體囊腫」破裂造成血崩，出血量多達2.2公升，流掉全身總血量的一半。

綜合陸媒報導，住在湖南長沙的熟女日前和朋友出門夜跑，運動結束返家後她突然感到嚴重腹痛，朋友發現她全身冒冷汗還臉色蒼白，便馬上將她送到醫院治療。而熟女送醫時已出現嘴唇發紫、神智不清及全身無力等現象，處於失血性休克的狀態。

醫師馬上替她照超音波及腹部檢查後，發現她右側卵巢有一顆雞蛋大小的黃體囊腫，囊腫表面出現小破洞持續滲血，出血量竟有2.2公升，對於體重只有54公斤的熟女來說，是她全身總血量的51%；後來醫療團隊緊急替她進行黃體囊腫切除和創面縫合手術，才讓卵巢恢復正常。

她的主治醫師湖南省人民醫院婦科副主任林穎表示，熟女正逢經期來之前屬於黃體期，並表示，「女性如果在黃體期進行劇烈運動，容易造成卵巢黃體囊腫破裂」，最嚴重可能發生失血性休克的狀況；而黃體囊腫好發於20歲至40歲女性，患病徵兆為腹痛及腹腔內出血，若未及時發現可能有生命危險。