帥到想犯罪！媽祖遶境巧遇「刑警甄子丹」 女網友暴動：快抓我

帥到想犯罪！媽祖遶境巧遇「刑警甄子丹」 女網友暴動：快抓我(圖/ 翻攝自臉書《Donnie Yen甄子丹》、《爆廢公社》)

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每年台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境是全台信徒的大事，13日晚間11點5分起駕，15日凌晨12點通過彰化民生地下道橋段，近幾年當地每逢媽祖遶境都會發生衝突，所以今年有許多警察在現場維安；沒想到現場民眾發現有一名帥氣刑警，外型神似甄子丹，立刻拍照分享到臉書上，引起大票女網友想犯罪，直呼「快抓我」。

一名女網友去體驗大甲媽祖遶境的盛況，在人群中虔誠參拜時，意外發現眼前的刑警側臉超帥氣，讓她看了很心動，還拍下照片分享到臉書社團，直言「在彰化大甲媽的這個刑警真的很帥」。沒想到引起許多網友熱烈討論，因為不少人都覺得刑警的側臉神似武打巨星甄子丹，「好像甄子丹」、「看這臉，應該可以打十個」、「葉問？」、「這甄子丹吧」。

大票女網友看到刑警的帥氣照，紛紛直呼「想犯罪」。 大票女網友看到刑警的帥氣照，紛紛直呼「想犯罪」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

還有大票女網友超心動，紛紛大膽直呼想犯罪，「有沒有一種想犯罪的感覺？」、「我有罪」、「迷人的五官，是我犯罪的開端」、「抓我抓我拿手銬銬我」、「提高犯罪率了，犯人都是女性」、「抓我，我犯罪了」、「我人生第一次有想犯罪的念頭」、「帥到犯罪」。

沒想到有認識該名刑警的網友分享他的身分，「彰化市保護分局長的特勤之一」，更直言對方是連男生都覺得帥的那種，也有其他人爆料刑警是警大高材生，以前還被同學號稱「警大柯震東」；而刑警的朋友也留言表示對方已經死會，讓許多才「戀愛了」的女粉絲心都碎了。

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