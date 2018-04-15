恐怖情人深夜從床底爬出 持刀砍女友扔她下樓再跳樓

2018年04月15日 18:29 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近大陸湖南有一名戴姓男子和女友感情出問題，他不是跟對方好好溝通，反倒是選擇暗自闖入對方家中，躲在她的床底下偷聽她和妹妹對話，當聽到女友妹妹勸姊姊快點分手，氣得他爬出床底持刀亂砍，甚至將女友從三樓丟下去，再自己跳樓打算殉情；後來三人都被獲救，可以說是不幸中的大幸。

綜合陸媒報導，戴男和女友曾在月初時吵架，發生肢體衝突，更強硬地逼迫女友跟他開房間親熱，過程中差點將對方掐死，戴男女友表示，「我什麼都聽他的，該發生的都發生了，他說怕我報警，我也說不會還安撫他的情緒」。

隔天戴男原本要搭乘高鐵回廣州，但卻趁著女友上班時，偷偷闖入她家還躲在她的床底下，直到晚間9點，女友下班回家後與妹妹躺在床上聊感情事，說自己被男友打還強行硬上；妹妹聽完狂勸姊姊快點跟戴男分手，但這些話全部被戴男聽到，他便在深夜3點時，持菜刀狂砍女友妹妹，女友哭求他放過妹妹時，戴男居然直接把她從3樓扔下去，再馬上自己跳樓，疑似想殉情。

所幸有路人見狀報警處理，三人及時獲救。經過醫師治療後，戴男只是跌斷腿，但他的女友左手中刀，被扔下樓時頭部著地，雖然狀況已穩定，但醫師表示她可能會毀容；而女友妹妹因為被戴男狂砍頭部，一度命危被送入加護病房搶救，目前已無生命危險。戴男女友推測，他應該是聽到妹妹勸分手一席話，才會深夜持刀砍人。