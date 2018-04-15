她「日曆紙」霸氣寫12字應徵 老闆好心面試結果超無言

2018年04月15日 20:37 邱柏玟

找工作是大多數人都經歷過的，無論履歷、面試都會努力準備得愈完美愈好，希望老闆能看到自己的用心。日前台中市一名老闆徵人卻遇到奇葩應徵者，對方只用一張「日曆紙」寫上履歷資料，還豪邁寫下12字表示自己希望被錄取；但當老闆打電話給應徵者時，對方的態度卻很不友善，讓他一早上班就傻眼又無言。

11日有一名在台中開店當老闆的網友在臉書社團發文分享，表示自己一早開店收到面試者的「履歷」，居然是在隨便撕下來的一張日曆紙上，寫下姓名、電話和地址等基本資料，最後更霸氣地寫了大大的12個字，「我要來這裡上班，希望錄取我！」

老闆看到這張「履歷」忍不住感嘆，「這年頭還有這樣應徵的…」；不過，本來認為對方應該是亂槍打鳥的方式找工作，但抱持著對方可能急著需要工作的心情，心軟地回撥電話給應徵者，豈料，對方講話方式很不友善，讓他第一直覺認為應該是「惡作劇」，無奈地說「這個錄取可能會很麻煩」。

這份特別的「履歷」也引起網友們關注，紛紛好奇應徵者的身分，「弱勢族群嗎？不然很難想像會有人這樣寫」、「令人印象深刻的履歷」、「到底要多沒有社會經驗跟禮貌才會有這勇氣這樣做！」；有網友更推測會不會是年紀不大的小妹妹，但老闆回應表示，「29了還這樣我也是醉了」，讓其他人忍不住驚呼，「29歲還這樣可能是智商有點問題」。

也有一些網友注意到「履歷」的字跡不好看，「字太醜，刷掉」、「字也寫好看點嘛」，不過，老闆卻直接打槍，「字漂亮可能也不會錄取」；還有人看到應徵者用日曆紙寫履歷，開玩笑地說，「那本日曆他(她)可能寫了一整本，丟了365家公司，看哪家會錄取吧」。