迪士尼樂園採訪捕獲野生AV女優 網友笑翻：記者是鐵粉吧？

羽咲美晴在造訪迪士尼樂園時接受記者訪問，掀起網友熱議（翻攝推特）

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日本是亞洲成人影業最發達的國家，但是一般民眾真的在街上就能隨便都能遇到AV女優嗎？過去桃乃木香奈、Rion等等知名的AV女優都曾經被一般民眾或是電視台的採訪記者給捕獲。

最近日本東京迪士尼在舉行35週年慶的活動，吸引不少遊客到場朝聖，日本富士電視台的晨間節目就特別派記者到現場採訪，沒想到卻意外捕捉到了比起在鏡頭前演出時，打扮相對樸素的F奶AV女優羽咲美晴（羽咲みはる）。

從1983年開幕至今的東京迪士尼至今邁入了第35個年頭，因此不少媒體也到場採訪園內的慶祝活動，沒想到在富士電視台的晨間節目播出之後，有眼尖的網友發現，節目中記者採訪的遊客竟然是擁有F罩杯好身材的AV女優羽咲美晴，節目播出後也掀起不少鄉民熱議，就有不少人認為，這位記者搞不好是羽咲美晴的粉絲，才會挑中她來採訪。

事後羽咲美晴也在推特上貼出節目截圖，笑稱自己意外被記者當成一般人來採訪，並回答那些質疑記者是認出她來才會找她來採訪的網友，澄清那天真的 是碰巧遇到記者才會接受訪問。

過去知名AV女優桃乃木香奈在排隊吃刨冰時，也被記者挑中成為受訪對象（翻攝推特） 過去知名AV女優桃乃木香奈在排隊吃刨冰時，也被記者挑中成為受訪對象（翻攝推特）
「佩佩豬」正面長怎樣？ 照片...
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