喝到斷片！女星慘遭色運將性侵 開直播痛哭：怪我自己穿太露

喝到斷片！女星慘遭色運將性侵 開直播痛哭：怪我自己穿太露(圖/翻攝自臉書/Tunkhao)

友善列印
／綜合報導

被害者千萬別認為是自己的錯！泰國一名22歲女歌手3月底與朋友聚會，在喝醉後獨自一人坐計程車回家，沒想到卻遭司機載到酒店性侵得逞，事後女歌手也在直播中痛哭，坦承確實遇到此事，並道歉說：「怪我當時穿的太性感、太暴露。」引起網友熱議。

綜合泰媒報導，女歌手「艾麗」上月喝醉搭計程車回家，竟慘遭色司機性侵，脫困之後她立刻到警局報案，該名41歲司機也被警方逮捕。艾麗供稱：「當晚我跟朋友聚會喝很醉，回家時我獨自叫了一輛計程車，上車後我就不知不覺睡著了，醒來後就發現我躺在酒店房間的床上，司機全身脫光趴在我身上，正在親吻我的脖子。」

喝到斷片！女星慘遭色運將性侵 開直播痛哭：怪我自己穿太露 艾麗與朋友聚會後，獨自一人坐計程車回家，沒想到卻遭司機載到酒店性侵得逞(圖/翻攝自Tunkhao)

計程車司機則向警方反駁：「我沒有想要侵犯她！」並表示自己是應女方要求，才會到旅館休息，警方問他為何將衣服脫光，他說：「因為想順便洗澡，所以才會把衣服脫光。」不過經過警方調查行車紀錄畫面，發現女歌手上車後就一覺不醒，根本沒有與司機交談，因此認為司機說謊，訊後將他移送法辦。

艾麗先前以一首《大姨媽別來》出道後，在演藝圈小有名氣。事件曝光後，她也在某次直播中坦承確有此事，還一邊痛哭一邊道歉：「我承認我也有錯，因為當晚我穿著得太性感和暴露，同時又喝得很醉……。」希望她的經歷能警惕所有女性朋友，出門玩樂千萬別喝醉。

喝到斷片！女星慘遭色運將性侵 開直播痛哭：怪我自己穿太露 艾麗在直播中痛哭說：「我承認我也有錯，因為當晚我穿著得太性感和暴露，同時又喝得很醉……。」(圖/翻攝自臉書)

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