「星際殖民」不是夢？人類精子首度送上太空

2018年04月16日 10:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

人類在太空旅行時，真的能在失重環境下受孕、繼而完成種族的繁衍嗎？美國太空總署（NASA）為此，與美國堪薩斯大學（University of Kansas）和科羅拉多大學（University of Colorado）合作，展開「Micro-11」科研計劃，將冷凍的人類精液送上國際太空站。

綜合外媒報導，「Micro-11」首席科學家、堪薩斯大學醫學院的塔什（Joseph Tash）表示，人類今後的太空飛行將超越國際太空站，現在已經有定居月球、火星或其他天體的構想，「因此，人類是否能在外星球實現跨越幾代人的生存，將是一個根本性的問題。」

國際太空站的太空人首先會將這些冷凍精液樣本解凍，接著加入能夠激發精子運作的化學試劑，以觀察其後續反應。待樣本返回地球後，塔什團隊將進一步驗證這批精子是否已經獲得了與卵細胞結合的能力，並與其他沒去過太空的精液樣本進行對比。

事實上，這是科學家首次在國際太空站研究人類精液，此前，科學家已對青蛙、鯢、蛇以及一些水生無脊椎動物，在太空微重力環境下成功繁殖，不過哺乳動物的太空繁殖試驗一直進展不順：1979年，蘇聯曾經成功讓兩隻小老鼠在太空懷孕，但是卻在不久後流產。

人類日後若想將生存空間拓展到太空，就必須考量到繁衍問題，曾經任職於NASA的天文學教授科明斯，去年夏天接受《德國之聲》採訪時就曾表示，「火星表面重力只有地球的1/3左右。如果人類要開始在火星上繁衍，就必須考慮如何孕育新生命的問題。」在此一背景下，「Micro-11」的科研計畫格外意義重大，而該批精液樣本已於本月4日隨補給物資，一同由SpaceX公司的「獵鷹9號」火箭運抵國際太空站。