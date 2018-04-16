母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

友善列印
／綜合報導

糗到爆！大陸一名女網友已達適婚年齡卻又苦無對象，頻頻遭到媽媽催婚，說要介紹對象給她，沒想到日前卻不小心誤會媽媽友人的兒子是相親對象，不斷在微信上調戲對方聊色，直到看到媽媽5通未接來電、還留訊息給她，她才發現自己誤會大了，崩潰直呼「什麼69、什麼徹夜長談，我到底在講什麼？我老臉往哪擱…」

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了 對話截圖一（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

原PO在微博「壯士來一發」匿名發文透露，自己年紀不小又沒對象，不斷遭到媽媽催婚，還說要介紹朋友王阿姨幫她找個好對象，接著不久媽媽還突然要她加一名22歲小鮮肉微信，接著就說要打麻將便消失了，讓原PO興奮不已「臥槽，我媽這是給我找了個小奶狗（年紀比女友小，又會撒嬌的男生）啊，我的心情有點激動」，她甚至還將對方的名稱改成「小奶狗」。

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了 對話截圖二（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

面對小奶狗詢問「姐妳在北京怎麼樣啊？我打算今年畢業了去北京工作」原PO心想「哇塞！這都準備為了我來北京了！太感動了！」還相約屆時可以一起出遊，並交換照片，當小奶狗提到北京的房租之後，原PO還大膽說出「睡我床上也行」、「只要你器大活好」等言論，讓小奶狗很是尷尬。

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了 對話截圖三（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

兩人聊天過程中，原PO不斷直球調戲，還問他，「你什麼時候過來，我們先見上一面，要是互相看得順眼，就這麼定了」，透露自己已有3年沒戀愛，更大膽直言「還沒有試過比我小這麼多歲的小奶狗」、「感覺自己要開張了」並貼出一張下體長滿蜘蛛絲的梗圖，沒想到對方竟立刻神隱，不再回訊。

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了 對話截圖四（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

原PO當下以為對方可能在忙，所以沒回訊，直到她洗完澡後驚見媽媽打來的數通未接來電和訊息，「妳在搞什麼？那王阿姨的兒子準備去北京工作，問妳點情況的，妳和他瞎說什麼亂七八糟的」、「現在王阿姨來我找，說妳對她兒子有想法勾引他」、「他還是個孩子妳怎麼能下手？妳也不想想妳有多大人家多大」。

母逼相親！3年慾女傳「蜘蛛網圖」調戲小鮮肉 結果GG了 對話截圖五（圖片翻攝自微博／壯士來一發）

發現自己會錯意的原PO在得知真相後當場崩潰「完了…她也不提前和我說清楚，我還以為介紹對象的啊！」、「這下可怎麼辦！什麼69、什麼徹夜長談，我到底在講什麼？那不是我本人！我老臉往哪擱…」

不少網友見狀全都笑翻了，紛紛留言回應「果然是長了蜘蛛網的姐姐，太飢渴啦」、「這結局真是出乎我意料之外，太好笑了」、「妳關鍵時候就不能矜持一下，看清楚情況再開車嗎？我都替妳尷尬了」

文章來源：微博／壯士來一發

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