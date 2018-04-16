2018年04月16日 13:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

香港地狹人稠，房價更是高得讓人不敢恭維，近日就有香港小學生在日記中透露，香港樓價太高，未來夢想就是長大後搬到台灣，「因為可以用很低的價錢就買到寬敞的房子」，消息傳到台灣，不少網友一致認為，就算台灣房價比香港低，但低薪同樣存不了錢買房，紛紛笑說「真是傻孩子」。

香港小學生夢想「搬到台灣」網揭真相：鬼島沒比較好（圖／翻攝自《爆笑公社》）

有網友在臉書社團《爆笑公社》PO出香港小學生的日記，以「我會搬出香港」為題，寫下「我長大後，我會搬出香港，因為我想住大的房子，但是香港的樓價實在太高了，我會搬去台灣，因為我覺得台灣人很友善，還有台灣的樓價比較低，可以用很低的價錢就買到寬敞的房子，希望我長大後真的可以搬去台灣。」

貼文一出，不少網友認同香港房價高得嚇人，「台灣的地是寸土寸金，香港的地是寸土寸鑽」、「香港無殼蝸牛很多，據說住的空間比廁所還小，房租不便宜」；另外，也有知情網友補充說明，香港薪資雖是台灣的2倍，但房價是台灣的5倍左右，而一般兩房一廳的租金大概是一個月1萬港幣起跳（約4萬台幣左右）。

但仍有不少人感嘆「鬼島沒比較好」，紛紛吐槽「孩子，你不知道台灣薪水低得可憐啊」、「等他長大來發現，就會發現台灣跟香港沒兩樣」、「來台灣後，又會寫一篇日記『我會離開台灣』」、「乖～先在香港賺錢再來台灣買房」

面對部分網友質疑，香港小學生怎麼會是用繁體字書寫，有專業網友表示「香港、澳門都是用繁體字」，大陸、新加坡、馬來西亞才是用簡體，再者，香港書寫作文、交作業還是要用作文體，若是用廣東口語化文法會被扣分。