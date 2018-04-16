婚前才發現「女友是他表姨」新郎崩潰：這婚能結嗎？

2018年04月16日 14:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

各國都禁止近親結婚，主要就是擔心孩子生下來會有缺陷，但若是結婚前才發現另一半是親戚，那該怎麼辦？大陸南京一名王姓男子日前得知，女友與他有血緣關係，而且對方還是他的「表姨」。此消息讓熱戀中的兩人相當錯愕，不知道該不該繼續籌辦婚禮。

根據「南京零距離」報導，南京一名男子透露，最近發現他的女友竟是爺爺的媽媽的妹妹的孫女，親戚稱謂為「表姨」，兩人起初都不知道這件事，更提到「我爺爺要叫她的奶奶為阿姨！」，由於情侶倆屬親戚關係，讓他們頓時相當苦惱。

男網友日前得知，女友與他有血緣關係，而且對方還是他的「表姨」(示意圖/達志影像)

對此當地律師王詩言表示，根據大陸《婚姻法》第7條規定指出，直系血親、三代以內的旁系血親皆禁止結婚，不過經推算後，這對準新人屬第四代旁系血親，依法是可以登記結婚的。但南京玄武區民政局婚姻登記處婚檢醫生楊寶蘭則持不同看法。

她提到，五代內近親結婚會產生隱性的遺傳疾病，傳到後代甚至會變成顯性，還可能生出畸形兒，因此建議準新人應先至醫院做婚前健康檢查，再考慮是否要步入婚姻。許多網友紛紛表示「爺爺的媽媽的妹妹的孫女，先等我理清這個關係」、「這大概說是緣分吧！有緣無份那種」、「果然願天下有情人都是失散的兄妹」。