台女遊泰遭性侵 老闆娘爆27歲按摩師「常被指定」

2018年04月16日 15:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣女子赴泰旅遊，驚爆遭當地名店男按摩師性侵，引起台灣民眾高度關注。日前有媒體直擊，該店事發後似乎不受腥聞影響，仍照常營業，期間還是有女遊客上門消費。女老闆Faai表示，涉案按摩師已到職2年多，口碑不錯，是店內紅牌，「他每天都有很多預約」。

受害女子日前在臉書不公開社團「曼谷大水」PO文，表示與友人前往曼谷一家店按摩，沒想到按沒多久，男按摩師竟以手碰觸她下體，儘管她大喊「No！」但隨後又聽到拆保險套的聲音，台女控訴，她還沒意會過來時，就遭對方強行脫褲性侵，「我要大叫的時候，他馬上摀住我的嘴巴，不讓我叫出聲。」

涉及台灣女遊客性侵害案的泰國男按摩師（中）在通羅警察局按捺指紋。（中央社）

事後台女詢問住在泰國30多年的朋友，及其他泰遊群組的友人，紛紛直指這是泰國黑文化，「很多按摩店只要到晚上就會變半套服務，男女技師都一樣。」為了避免更多人受害，決定將經過公諸在臉書上，所幸有在泰國的社團成員看到後，主動充當翻譯，協助她製作筆錄、到醫院驗傷和指認嫌犯。曼谷刑事法院將在18日開庭調查。

根據《東森新聞》報導，該間按摩店事發後仍照常營業，雖然客人明顯變少，但仍有女遊客上門消費。報導指出，老闆娘Faai表示，不清楚事件來龍去脈，但透露「他有來自台灣、香港、日本和泰國的客人，每天都有很多預約，客人中也有很多女生。」至於是否相信員工？Faai說，「不，不完全相信，我一半相信他，一半相信那個女生。」強調若是查證屬實，絕對會開除男員工。