把黑膠唱片機扛進考場聽 高中生奇葩行為讓監考老師超傻眼

高中生為了不違反禁帶手機的規定，竟把整台黑膠唱片機扛進考場（圖／翻攝推特）

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不少人在做事時都有聽音樂的習慣，但是你曾經有在考試時聽過音樂嗎？美國一位高中老師近日就在推特上貼出兩張照片，表示他在監考物理期中考時，一位男學生竟然把整組黑膠唱片扛進考場一邊考一邊聽，讓他當場超傻眼。

沙瓦瑞克（Eric Saueracker）本月11日在推特PO文指出，當天是物理科的期中考，為了防止作弊，他在考前要求學生不准帶任何手機進場，即便是你要用手機來聽音樂也不行，但沒想到有一位男學生竟然因此扛了一台黑膠唱片機進考場，並且一篇聽著肯伊威斯特（Kanye West）的音樂一邊考試。

由於男學生的確沒有帶手機進考場，加上校規也沒有規定學生不能在考試時使用黑膠唱片機，因此沙瓦瑞克也拿這名學生沒辦法，所以只好將這個讓他哭笑不得的奇葩畫面PO上網和網有分享。

照片曝光後，不少網友都大讚這位男學生的行為根本是「天才」，更搞笑的表示「這是把小抄刻進唱片裡了嗎？」、「現在是2018年，但顯然這名學生還活在1974年」，對於照片在網路上爆紅，貼出照片的老師也出面解釋後續，表示這位「有創意」的學生雖然一邊聽音樂一邊考試，但他全程都沒有出現任何作弊行為，最後考出來的成績也相當不錯，希望大家不要針對這一點進行任何批評。

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