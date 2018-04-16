2018年04月16日 15:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

一個人吃飯的時候，總會覺得有些寂寞，但有時也會遇到料想不到的結果。一名女網友透露，先前心血來潮便決定獨自去吃火鍋，沒想到店裡的男店員似乎對她有意，竟主動幫她剝蝦，最後甚至來留下聯絡方式，超夢幻的劇情，讓不少網友看了小鹿亂撞。

一名女網友在《Dcard》表示，自己是一個長相普通的女孩，日前獨自去火鍋店吃飯，當時店裡有一男一女兩位店員，而男店員身高約179公分，年紀看起來20歲，梳著油頭髮型模樣相當帥氣。點餐期間她原本想叫一盤蝦子，但由於男店員告知她可能會出不完，因此作罷。

一人吃火鍋！男店員主動剝蝦…追出店外遞發票 劇情超展開(示意圖非當事人/達志影像)

之後，男店員在幫她旁邊的客人加湯時，還會時不時的往她的方向看過來，甚至問「你一個人來吃哦？」、「不然我陪你吃好了，反正我也快下班」，沒想到過了5分鐘後，男店員換了便服後，手中還端了一盤蝦子並坐在她旁邊，貼心的幫她將把肉、菜及蝦子夾進鍋裡煮，熟了後還主動幫她夾進碗裡。

這些舉動讓女網友小鹿亂撞，但她仍保持鎮定，男店員最後還出大絕招，幫忙「剝好蝦」放進她碗裡，而女網友相當吃驚，也由於對方的友善，因此她也主動夾肉給男店員吃。結完帳後她準備騎車離開，男店員這時衝出來喊道「小姐！你發票沒有拿哦。下次不要走這麼快嘛」便將一張紙條塞進她手裡，對方竟還主動幫她「扣好安全帽」。

女網友在《Dcard》分享自己吃火鍋的經驗(圖翻攝自/Dcard)

女網友當下已經被撩到心花怒放，沒仔細看紙條就塞進包包裡，回家才發現「是他的電話號碼名字跟line的ID啊！」，讓她不禁問「到底要不要加他啊各位！」。許多網友表示「為什麼都沒有人要這樣撩我」、「快加啊！以後就有幫你撥蝦的男盆友(朋友)了！」、「看來邊緣人的我，火鍋店是脫魯聖地」。不過也有人覺得要當心「根本不認識這樣做超奇怪欸！」、「別加吧！感覺很熟練，你一定不是第一個。為了怕你發生什麼危險，我先幫你加吧！」