愛吃冰子宮會長肥油？名醫蘇怡寧：我聽你在放屁！

2018年04月16日 17:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少女孩從小就被灌輸「少喝冷飲」，或是遇到生理期時被告誡忌口生冷食物，日前網路上謠傳，愛吃冰品會對健康的卵巢造成負擔、子宮會長油，對此，婦產科名醫蘇怡寧怒轟「我聽你在放屁！」

蘇怡寧今（16日）在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文透露，有網友轉發《靠北醫師》的貼文給他，內容提到吃冰會造成子宮負擔，還附上子宮照片寫道「這是子宮，白色是卵巢，黃色則是飲料喝太多造成的肥油，冰的東西進入肚子裡，子宮為了要保護自己開始產生油脂！這樣的狀況，除了對健康的子宮卵巢造成負擔，對身體也有極大的影響，除此之外MC來會特別痛，長期下來你的小腹就會用來越大，不要再說減肥減不下來！都是自己造成的！」

吃冰與否會導致子宮長油？蘇怡寧認為兩者之間沒有因果關係。（圖／翻攝自「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書）

面對似是而非的網路謠言，蘇怡寧霸氣砲轟「吃冰子宮後面會長肥油！我聽你在放屁！」還嗆發文者連「子宮後面那坨黃黃長油的器官是什麼都不知道吧！」

蘇怡寧指出，粉專所指的該器官本來就會有油，但吃冰與否會導致長油？他則不以為然表示「放屁，錯！」蘇怡寧認為兩者之間沒有因果關係，「錯誤的連結、沒有根據的推論、全然的胡說八道，用一些似是而非的東西來拼湊在一起，這就是混淆視聽！」