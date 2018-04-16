身障客用餐不便！暖男店員一口一口餵 惹哭千萬網友

身障客用餐不便！暖男店員一口一口餵 惹哭千萬網友(圖翻攝自臉書/Laurinha Victória)

友善列印
/綜合報導
身障客用餐不便！暖男店員一口一口餵 惹哭千萬網友(影片來源/臉書/Laurinha Victória)

看見身心障礙人士有困難時，你願意提供幫助嗎？巴西一名女子日前至購物中心逛街，期間在美食廣場用餐時，看見一幕暖心的畫面，速食店店員發現一名殘障顧客不方便吃東西，於是主動幫忙餵對方，女子將影片上傳臉書，許多網友直呼「真的很暖心」。

一名女網友維多利亞（Laurinha Victória）日前至位於巴西薩爾瓦多市的一間購物商場用餐，期間她發現速食店「Giraffas」員工拿著餐點，端至一名身障人士面前，由於他發現顧客似乎行動不便，地上還擺放一支柺杖，於是男店員二話不說便坐下來，親自一口一口的餵食對方。

維多利亞在臉書上感動的寫下「今天我在商場看見這個畫面，眼淚忍不住在眼眶裡打轉，心中滿滿都是感動，我最後走到這名店員旁邊，告訴他『你有一顆美麗的心，上帝會保佑你』」。而該段影片目前已累積2,140萬觀看次數，許多網友也表示「儘管這個世界很險惡，但仍有善良的好人」、「就是需要這種人，這個世界才會變得更美好」。

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事後速食店的負責人表示，該名店員是年僅17歲的威靈頓（Wellington Bruno de Oliveira Sacramento），目前還是一名實習生，而他做出的事情已超越員工守則的事情，也非常驕傲底下員工不僅做工作範圍的事，甚至願意幫助他人，因此決定要嘉獎此舉，不過目前尚未透露用何種方式。

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