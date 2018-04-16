2018年04月16日 18:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

家中木製品若突然發黑，恐會讓屋主感到相當頭疼。大陸浙江嘉興海寧一位張姓女子，表示先前發現門框及地板莫名發黑，起初以為是受潮，因此沒有多加理會，沒想到黑色面積越來越大，之後請專業人士來處理，打開地板後被眼前畫面嚇壞。

毛骨悚然！家中門框莫名發黑 打開地板嚇到頭皮發麻(圖翻攝自/大潮網)

綜合陸媒報導，家位於浙江嘉興海寧市區的張姓女子，日前驚覺家裡不對勁，門框莫名發黑就連地板也淪陷，起初黑色面積並不大，她以為是受潮，因此未多加留意，為了保持屋內通風，也經常開窗讓屋內空氣流動。但發黑的地方卻仍未改善，甚至面積越來越大，更恐怖的是，還冒出密密麻麻的小蟲。

掀開地板後，驚覺裡面全是白蟻，狀況相當恐怖(圖翻攝自/大潮網)

張女餘悸猶存的憶訴「上千成百的蟲子在那裡爬，我嚇得腿都軟了！大叫起來！」而她的丈夫仔細一看，驚覺「這是白蟻！」，為了改善家中問題，於是兩人撥打電話給海寧白蟻防治站，而專業人員到場進行全面性檢查，恐怖的表示「撬開了地板，還有門框，發現這些地方，藏著更多白蟻！而且好幾處都已經被白蟻啃食光了！」。

專業人員對白蟻棲息處進行處理，所幸白蟻已被清理乾淨，不過由於白蟻破壞的狀況相當嚴重，地板、門框都必須更換。除蟲專業人員表示，春季是白蟻繁殖高峰期，專門蛀在木製家具裡，可透過敲打方式，檢查是否發出空鼓聲，或用眼睛觀察是否有蟻路，牆上會不會掉落沙子。

不過由於白蟻破壞的狀況相當嚴重，地板、門框都必須更換(圖翻攝自/大潮網)

而為有效防止家具遭白蟻入侵，住在低樓層住戶，門框盡量少挑選木製，地板最好鋪瓷磚，並保持室內的乾爽與通風，也勿推疊過多的雜物，讓白蟻有機可趁。若發現白蟻的成蟲「飛蟻」進入，可在燈下放置一盆水，待飛蟻落入水中溺死，最重要的是，千萬不能噴灑「殺蟲劑」，因為這舉動會造成飛蟻轉移，躲到其它地方。