被男友嫌太肥「有啤酒肚」 女子秀辣照反擊甩了他

謝爾比貼出辣照要網友幫她評評理（翻攝IG、推特）

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「你的啤酒肚比我還大！」美國一位女攝影師日前在推特上貼出男友傳給她的訊息指出，自己的男友一直要求她減肥，甚至還說會和她交往，全是因為她以前很瘦又很美，讓她氣得將對話紀錄，以及自己現在的身材照PO上網要網友幫她評評理。

綜合外媒報導，來自美國奧勒岡州的女子謝爾比（Shelby Johnson）是一位攝影師，常常在社群網站上分享自拍美照的她，身材看起來相當標準，但是她的男友近日卻嫌她跟過去比起來越來越胖，甚至還長出啤酒肚，讓謝爾比氣得將自己僅穿運動內衣的自拍照PO上網討拍，詢問網友到底是她自己太玻璃心，還是男友的要求太過分。

「我現在覺得很難過是因為我太玻璃心嗎？但我真的不知道一個自稱很愛我的人為何可以對我說出這種話！」原來過去謝爾比在20歲以前一直屬於偏瘦的身材，僅有80磅（約37公斤）左右，不管怎麼吃都不會變胖，就連醫生都不知道原因，而這個問題直到她的20歲生日之後才獲得解決，現在她的體重是120磅（約55公斤）。她更進一步指出，當自己成功增胖後，自己從來沒有這麼快樂過，但沒想到卻會因為這樣遭到男友嫌棄。

文章曝光後，意外引起不少網友熱烈回響，不少網友都認為，謝爾比的身材明明就很標準，根本就沒有男友所說的那麼胖，而在眾多網友的鼓勵之下，謝爾比也下定決心要和男友分手，因為她意識到這種嘴巴說愛但卻一直嫌棄的男友，根本就不是真的愛自己。

謝爾比進一步表示，自己很以前也曾經很瘦，但是當她變胖後卻越來越開心（翻攝推特） 謝爾比進一步表示，自己很以前也曾經很瘦，但是當她變胖後卻越來越開心（翻攝推特）
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