女人何苦為難女人？批經痛掛急診很誇張 女醫師挨轟

2018年04月16日 20:48 陳慶餘

一位女大生日前因為經痛實在受不了去掛急診，沒想到男友卻不聞不問，讓她難過得上網PO文抱怨，沒想到卻意外開啟新戰場，被另外一名女醫師回文批評她經痛掛急診的行為根本是浪費醫療資源，讓不少女網友看了之後相當不滿，怒轟女醫師沒同理心，意外形成一場女人之間的戰火。

女大生在批踢踢「男女版」發文抱怨，自己都痛到掛急診了，而她卻因為擔心男友工作受到影響所以裝沒事，並向男友表示「不用擔心我很好」，沒想到男友卻不肯主動關心，反而在隔天還跑去跟朋友打電動，讓她氣得PO文討拍抱怨男友對她毫不關心。

文章一PO出後，女大生的行為被不少網友噓爆，大多數網友認為她自己想討拍卻又在裝沒事，事後又怪男友不關心的行為，實在是相當幼稚，但沒想到卻有一位是醫師的女網友回文質疑女大生經痛掛急診的行為，根本是在浪費醫療資源，意外開闢了新戰場。

該名女醫師直言，女大生就算去掛急診也只是去打個止痛針，在急診室也沒地方可以給她躺，還不如在家裡好好休息就好，更質疑女大生「知道自己會經痛為什麼不早點處理？要痛成這樣才來」，結果萬萬沒想到文章一出後，卻引來更多女鄉民怒火，批評這位女醫師毫無同理心。不少憤怒的女網友紛紛留言怒批這位女醫師根本是在「講幹話」，質疑她根本沒經歷過那種痛苦的經痛，才能說出這種自以為是的風涼話。

對此，女醫師則是回應指出，女大生這種急性經痛本來就應該在平常就去看婦科，而不是等到痛到受不了才要去掛急診找麻煩，「急診忙起來可以同時有三個沒心跳的人都在CPR，連食道出血正在吐血的病人都要躺旁邊，等肝膽腸胃科的醫生來做胃鏡，比起來經痛的確就是沒那麼嚴重，也不要說沒同理心什麼的，就算不同理急診醫生急救很忙，也同理一下被急救的病人很想活下來好嗎？」