女人何苦為難女人？批經痛掛急診很誇張 女醫師挨轟

女大生抱怨男友不關心她經痛，卻意外掀起經痛該不該掛急診的論戰（shutterstock）

友善列印

一位女大生日前因為經痛實在受不了去掛急診，沒想到男友卻不聞不問，讓她難過得上網PO文抱怨，沒想到卻意外開啟新戰場，被另外一名女醫師回文批評她經痛掛急診的行為根本是浪費醫療資源，讓不少女網友看了之後相當不滿，怒轟女醫師沒同理心，意外形成一場女人之間的戰火。

女大生在批踢踢「男女版」發文抱怨，自己都痛到掛急診了，而她卻因為擔心男友工作受到影響所以裝沒事，並向男友表示「不用擔心我很好」，沒想到男友卻不肯主動關心，反而在隔天還跑去跟朋友打電動，讓她氣得PO文討拍抱怨男友對她毫不關心。

文章一PO出後，女大生的行為被不少網友噓爆，大多數網友認為她自己想討拍卻又在裝沒事，事後又怪男友不關心的行為，實在是相當幼稚，但沒想到卻有一位是醫師的女網友回文質疑女大生經痛掛急診的行為，根本是在浪費醫療資源，意外開闢了新戰場。

該名女醫師直言，女大生就算去掛急診也只是去打個止痛針，在急診室也沒地方可以給她躺，還不如在家裡好好休息就好，更質疑女大生「知道自己會經痛為什麼不早點處理？要痛成這樣才來」，結果萬萬沒想到文章一出後，卻引來更多女鄉民怒火，批評這位女醫師毫無同理心。不少憤怒的女網友紛紛留言怒批這位女醫師根本是在「講幹話」，質疑她根本沒經歷過那種痛苦的經痛，才能說出這種自以為是的風涼話。

對此，女醫師則是回應指出，女大生這種急性經痛本來就應該在平常就去看婦科，而不是等到痛到受不了才要去掛急診找麻煩，「急診忙起來可以同時有三個沒心跳的人都在CPR，連食道出血正在吐血的病人都要躺旁邊，等肝膽腸胃科的醫生來做胃鏡，比起來經痛的確就是沒那麼嚴重，也不要說沒同理心什麼的，就算不同理急診醫生急救很忙，也同理一下被急救的病人很想活下來好嗎？」

愛吃冰子宮會長肥油？名醫蘇怡... 掉落菜籃害摔車！傷者索賠15...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。