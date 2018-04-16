掉落菜籃害摔車！傷者索賠15萬 清單還包含「洗頭費」

掉落菜籃害摔車！傷者索賠15萬 清單還包含「洗頭費」(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

發生車禍時，向肇事駕駛討賠償費用很合理，但若還要求對方支付「洗頭費」，會不會就有些過分了呢？一名網友在臉書爆料，日前家人開貨車途中不小心讓菜籃掉落，後方有民眾就表示遭菜籃砸到而摔車，事後也拿出索賠清單，價格高達15萬，不過內容卻有些不合理，讓網友相當傻眼。

一名網友在《爆料公社》表示，家人開貨車上路，期間由於未注意，因此不小心讓菜籃掉落，之後有民眾向他們抗議，表示菜籃掉落導致他摔車，由於當時並沒有監視器，或行車紀錄器錄下事發經過，事後對方便拿出索賠清單，要求賠償15萬元才肯和解，但清單內容有諸多不合理的地方，讓原PO不禁問道「家人因承受不了壓力，所以妥協賠償10萬元，和解書也寫了，還有辦法拿回來嗎？」

索賠清單裡包含外套、行李、自拍棒等，而這些林林總總加起來就要1萬元左右，其中的就醫項目還有急診、皮膚科、整形外科及骨科，工作項目則包括「請假時間費用、晚上加班費」共4500元，最扯的還有一週三次的「洗頭費用」，而且一共3150元，再加上各種精神賠償等，總共需支付15萬元。

許多網友看完也相當錯愕，紛紛表示「什麼自拍棒要1000元，是不是多打一個0啊」、「精神撫慰金72000元，請問他是做什麼工作的？」、「這獅子大開口吧！」、「雖然該賠的還是得賠，但不能自己亂開價吧！」，也有人表示「神扯！但合解書都簽了也就沒辦法了」。

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