用空氣清淨機1年「過敏改善」 他打開換濾網：笑到並軌

用空氣清淨機1年「過敏改善」 他打開換濾網：笑到並軌(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不少過敏兒面對品質較差的空氣，經常會有「打噴嚏」的困擾，因此有不少人會選擇購買「空氣清淨機」，希望可以降低遭過敏源的侵害。日前一名網友透露，由於與妻子兩人都是過敏兒，因此丈母娘婚前就送他們一台空氣清淨機，期間兩人都覺得打噴嚏的狀況有好轉，沒想到使用1年後，打開機器想換濾網時，卻被眼前景象「笑到並軌」。

一名網友在《爆怨公社》表示，由於與妻子都是過敏兒，因此在結婚前，丈母娘便送給他們一台空氣清淨機，使用1年後，兩人想說用了這麼久，差不多也要換濾網，原PO當時滿腦子都是濾心很髒的畫面，「很有強迫症的那種成就感的時候，結果一打開笑到並軌。靠腰啊！濾心的包裝袋根本沒拆啊！」

用空氣清淨機1年「過敏改善」 他打開換濾網：笑到並軌(圖翻攝自/爆怨公社) 用空氣清淨機1年「過敏改善」 他打開換濾網：笑到並軌(圖翻攝自/爆怨公社)

網友不禁打趣的表示，在這使用期間，他經常會與妻子說「欸！有開真的有差耶，不會打噴嚏了」而他的老婆也非常認同，沒想到裡面的濾網根本沒拆，讓他笑著表示「實際上就是在浪費電，開心酸的」。而許多網友表示「所以空氣變好只是心理作用」、「果然心理也是會影響身理的」、「這CP值有點高，一年多濾網還跟新的一樣」、「這台可以買，沒拆效果還那麼好」。

還有網友也做過相同事情「默默舉手！用了幾天之後，好奇的想看看濾網多髒，蓋子打開才發現，靠北…塑膠袋沒拆」、「我也作過這種事，我們家也是沒拆，哈哈哈」、「還有白板，用了好幾年，好難擦，結果外表的那層膜沒撕掉！」、「我之前也是買這台用，然後三個月後才知道沒拆塑膠套」，還有網友慶幸「重點沒燒掉是奇蹟！」

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