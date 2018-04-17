家中角落翻出「發黑玻璃罐」！他要丟遭阻 阿公怒嗆：這罐比你值錢

2018年04月17日 07:56 杜炤佑

千萬別亂丟阿公的東西！一名男網友在臉書發文表示，日前他在家中發現一桶裝滿「黑色物體」的罐子，本來以為是個陳年垃圾，準備拿去丟掉，沒想到卻被阿公阻止，還嗆他「它比你還有價值」，讓原PO聽了滿頭問號。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，並表示他日前在家中發現一桶發黑的「詭異玻璃罐」，心想可能是個發霉或臭掉的垃圾，「原本要拿去丟掉，結果阿公竟然罵我，說這桶放了35年，比我還要有價值！」讓原PO聽了很傻眼，於是上網詢問廣大網友，「有人知道這是什麼嗎？」

「老菜脯」又被稱作「黑金」，可以說是非常珍貴的醃製品。(圖/爆廢公社)

照片曝光後，其他網友紛紛給予解答，「陳年蘿蔔乾，價格不低唷」、「超級值錢的老菜埔，這桶黑金」、「阿公講話真傷人」、「阿公說…比你有價值…這讓我笑了」、「這個煮雞湯很讚耶」、「別給你阿公知道，拿來給我，我給你1000車馬費！」、「確實比你還有價值」、「我家也很多放到黑漆漆的醃製品，看了真的很想丟掉，感覺就壞掉的東西」。

據了解，「老菜脯」又被稱作「黑金」，可以說是非常珍貴的醃製品，普通的菜脯醃製花1年就可以製成，但老菜脯至少要10年的時間才能做出來；而黑金也有著「窮人版人蔘」的稱號，1斤最高可喊到5到6萬元。