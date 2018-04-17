日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2

日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2(圖/石原里美/新垣結衣IG)

友善列印
／綜合報導

雖然化妝可以掩飾自己不滿意的缺陷，但你知道你心目中的女神素顏的模樣嗎？先前日本化妝品公司就透過民調，列出了網友認為「素顏也很美的女星」排行榜，其中被稱為「國民老婆」的新垣結衣只排在第二，而第一名更是讓許多網友圈粉了！

CLUB COSMETICS的民調對象為20到39歲的男女性，總共500人，票選出日本演藝圈「素顏也很美的女星」，排行榜如下：

第五名：深田恭子

35歲的深田恭子不僅擁有凍齡童顏，身材也維持地相當完美。

夕陽待ちが雨で中止だった日😭 #AKUA #ThisisMe #kyokofukada

A post shared by 深田恭子 (@kyokofukada_official) on

第四名：石原里美

石原里美特色就是性感厚唇，加上精緻的五官，是許多人心目中的女神；2017年推出的寫真集《encourage》，就是以素顏照當作封面，清新的風格備受喜愛。

日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2 石原里美2017年推出的寫真集《encourage》，就是以素顏照當作封面，清新的風格備受喜愛。（圖／翻攝自宝島CHANNEL）

第三名：北川景子

北川景子除了擁有高挺的鼻子，深邃的電眼也吸引不少粉絲，顏值的部分在演藝圈時常登上美女排行榜。

Numero TOKYO10月號 專訪

A post shared by 北川景子unofficial page (@keiko.kitagawa) on

日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2 北川景子素顏照。（圖／翻攝自北川景子官方部落格）

第二名：新垣結衣

新垣結衣2016年主演的日劇《月薪嬌妻》播出後，精湛的演技和外型有「國民老婆」之稱，而快要30歲的她，臉上完全看不出一點歲月的痕跡。

日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2 新垣結衣素顏還是相當可愛。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

第一名：佐佐木希

佐佐木希則為這次民調的第一名，以模特兒、演員的身分爆紅。兼具可愛和性感臉蛋的她，素顏還是超級美！

お風呂上がりで とうもろこし🌽夏だ〜 #とうもろこし#夏野菜#夏

A post shared by 佐々木希 (@nozomisasaki_official) on

喝到斷片！女星慘遭色運將性侵... 她的婚禮堪比金曲紅毯！張小燕...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。