日本女星「素顏也超正」Top5曝光 新垣結衣只排第2

2018年04月17日 09:34 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

雖然化妝可以掩飾自己不滿意的缺陷，但你知道你心目中的女神素顏的模樣嗎？先前日本化妝品公司就透過民調，列出了網友認為「素顏也很美的女星」排行榜，其中被稱為「國民老婆」的新垣結衣只排在第二，而第一名更是讓許多網友圈粉了！

CLUB COSMETICS的民調對象為20到39歲的男女性，總共500人，票選出日本演藝圈「素顏也很美的女星」，排行榜如下：

第五名：深田恭子

35歲的深田恭子不僅擁有凍齡童顏，身材也維持地相當完美。

夕陽待ちが雨で中止だった日😭 #AKUA #ThisisMe #kyokofukada A post shared by 深田恭子 (@kyokofukada_official) on Jul 29, 2016 at 1:25am PDT

最近の女子大学生はどんな自撮りをするのか、いとちゃんに教わっていました📷困り顔が流行りらしい😦なにそれ難しい😳❗️偶然2人とも白ニットすっぴんお揃いだぁ❗️同じって好き😂❗️ #実はこのときほろ酔い🤐 #大野いと #kyokofukada A post shared by 深田恭子 (@kyokofukada_official) on Nov 28, 2016 at 7:19pm PST

第四名：石原里美

石原里美特色就是性感厚唇，加上精緻的五官，是許多人心目中的女神；2017年推出的寫真集《encourage》，就是以素顏照當作封面，清新的風格備受喜愛。

石原里美2017年推出的寫真集《encourage》，就是以素顏照當作封面，清新的風格備受喜愛。（圖／翻攝自宝島CHANNEL）

第三名：北川景子

北川景子除了擁有高挺的鼻子，深邃的電眼也吸引不少粉絲，顏值的部分在演藝圈時常登上美女排行榜。

Numero TOKYO10月號 專訪 A post shared by 北川景子unofficial page (@keiko.kitagawa) on Sep 15, 2014 at 5:05am PDT

北川景子素顏照。（圖／翻攝自北川景子官方部落格）

第二名：新垣結衣

新垣結衣2016年主演的日劇《月薪嬌妻》播出後，精湛的演技和外型有「國民老婆」之稱，而快要30歲的她，臉上完全看不出一點歲月的痕跡。

新垣結衣素顏還是相當可愛。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

第一名：佐佐木希

佐佐木希則為這次民調的第一名，以模特兒、演員的身分爆紅。兼具可愛和性感臉蛋的她，素顏還是超級美！