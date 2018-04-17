她的婚禮堪比金曲紅毯！張小燕、S.H.E全來了

她的婚禮堪比金曲紅毯！張小燕、S.H.E全來了（圖／翻攝自梁靜茹IG）

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／綜合報導

知名音樂人馬毓芬從幕後合音、到走到幕前推出5張個人專輯，再到後來成為眾多天王、天后經典華語情歌製作人，近年也陪著不少歌手，擔任巡演合聲。昨（16日）披白紗出嫁，紅毯現場星光熠熠，賓客堪比金曲獎星光紅毯，包括張小燕、S.H.E、梁靜茹、辛曉琪、許茹芸等人全是座上賓。

馬毓芬是已逝音樂人馬兆駿的胞妹，除了擔任專輯製作人之外，過去曾擔任江蕙、張惠妹、劉若英、梁靜茹、蔡依林、王力宏、范瑋琪、羅志祥、S.H.E等知名歌手的巡迴演唱會合聲。昨晚和老公Derek舉辦婚宴，於台北文華東方酒店席開48桌。

她的婚禮堪比金曲紅毯！張小燕、S.H.E全來了 歌手梁靜茹更在IG曬出一系列馬毓芬婚禮美照。（圖／翻攝自梁靜茹IG）

值得一提的是，由於馬毓芬的好人緣，婚禮嘉賓簡直堪比三金紅毯！包括張小燕、S.H.E、范瑋琪、許茹芸、梁靜茹、辛曉琪…等人，現場星光雲集。歌手梁靜茹更在IG曬出一系列婚禮美照，開心寫下「親愛的小芬姐，很愛妳，幸福握在手裡，實在很感動啊！」照片一出，粉絲紛紛湧入獻上祝福，大讚小芬姐是最美的新娘子。

馬毓芬完婚後，將於4月18號，在台北國際會議中心舉辦「愛的旅程」音樂會，除了紀錄整理自己超過30年的音樂心路歷程，也藉此紀念過世11年的哥哥馬兆駿。

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