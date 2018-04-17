網購取貨秒退貨！奧客報警逼店員退錢 2萬名網友怒了

2018年04月17日 11:13 杜炤佑

(影/爆料公社)

(影/爆料公社)

網路購物規則要搞懂！一名網友在臉書發文表示，16日在超商目睹一名婦人要求店員將網拍商品「馬上退貨」，但因網路購物與超商沒有關係，超商無法幫忙退貨，於是請她聯絡客服。沒想到該名婦人聽完後，依舊堅持要退貨，還嗆出自己在法務部上班，最後更通知警方到場處理，場面鬧得相當尷尬。文章一出，引起近2萬名網友砲轟，「阿姨，請搞清楚規則再網購好嗎？幹嘛為難店員呢？」

一名網友在臉書「爆料公社」PO文表示，16日在超商看見一名婦人網購取貨後，想要馬上退貨、退錢，超商店員告知無法直接退，請她聯絡客服，但當時客服沒有馬上接電話，所以婦人就堅持不走，最後更通知警方來處理，期間又再度打電話質問客服，更嗆出：「我已經報警了，你們不要推來推去！」要客服馬上從超商退錢給她。

原PO無奈地表示，網路購物就是有一定的退貨程序，「不要為難賣場客服，更不要為難7-11店員好嗎？」、「貨到通知的簡訊是系統統一的簡訊，不是賣家發的好嗎，所以打回去當然沒用啊！而且這有什麼好報警的，就是按著退貨程序啊，商品取了，麻煩請帶走好嗎，放著是要便利商店幫你保管嗎？」

原PO表示，事後聽店員說，該名婦人在便利商店鬧很久，取貨時就態度不佳，更聲稱自己在法務部上班，「必須說此門市店員態度真的很好」。

影片曝光後，馬上就引起2萬名網友砲轟，「不要為難店員好嗎？」、「7-11只是代收包裹而已，又不是賣家。難道你家公寓的警衛幫你代收包裹的時候，你也是要求現場退貨，要警衛現場退錢給你嗎」、「超商只是提供一個取貨方便的地點而已」、「自以為報警就可以無理取鬧嗎？」、「警察和店員都辛苦了，陪她這樣浪費時間」、「以後超商店員都要成為徵才的第一入取人選了，EQ超好」。