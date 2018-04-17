網購取貨秒退貨！奧客報警逼店員退錢 2萬名網友怒了

網購取貨秒退貨！奧客報警逼店員退錢 2萬名網友怒了(圖/爆料公社)

友善列印
(影/爆料公社)
(影/爆料公社)

網路購物規則要搞懂！一名網友在臉書發文表示，16日在超商目睹一名婦人要求店員將網拍商品「馬上退貨」，但因網路購物與超商沒有關係，超商無法幫忙退貨，於是請她聯絡客服。沒想到該名婦人聽完後，依舊堅持要退貨，還嗆出自己在法務部上班，最後更通知警方到場處理，場面鬧得相當尷尬。文章一出，引起近2萬名網友砲轟，「阿姨，請搞清楚規則再網購好嗎？幹嘛為難店員呢？」

一名網友在臉書「爆料公社」PO文表示，16日在超商看見一名婦人網購取貨後，想要馬上退貨、退錢，超商店員告知無法直接退，請她聯絡客服，但當時客服沒有馬上接電話，所以婦人就堅持不走，最後更通知警方來處理，期間又再度打電話質問客服，更嗆出：「我已經報警了，你們不要推來推去！」要客服馬上從超商退錢給她。

原PO無奈地表示，網路購物就是有一定的退貨程序，「不要為難賣場客服，更不要為難7-11店員好嗎？」、「貨到通知的簡訊是系統統一的簡訊，不是賣家發的好嗎，所以打回去當然沒用啊！而且這有什麼好報警的，就是按著退貨程序啊，商品取了，麻煩請帶走好嗎，放著是要便利商店幫你保管嗎？」

原PO表示，事後聽店員說，該名婦人在便利商店鬧很久，取貨時就態度不佳，更聲稱自己在法務部上班，「必須說此門市店員態度真的很好」。

影片曝光後，馬上就引起2萬名網友砲轟，「不要為難店員好嗎？」、「7-11只是代收包裹而已，又不是賣家。難道你家公寓的警衛幫你代收包裹的時候，你也是要求現場退貨，要警衛現場退錢給你嗎」、「超商只是提供一個取貨方便的地點而已」、「自以為報警就可以無理取鬧嗎？」、「警察和店員都辛苦了，陪她這樣浪費時間」、「以後超商店員都要成為徵才的第一入取人選了，EQ超好」。

毛骨悚然！家中門框莫名發黑 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。