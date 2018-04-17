離奇！阿伯借機車「桃園→彰化」10分鐘來回 他愣住：比高鐵快

離奇！阿伯借機車「桃園→彰化」10分鐘來回 他愣住：比高鐵快(示意圖/達志影像)（示意圖，非本人）

友善列印

黑人問號！日前一名男網友在網上發文表示，日前從五股騎車回桃園的路上，遇到一名60幾歲的阿伯要借機車「10分鐘」，他好心地說：「還是我載你過去」，沒想到阿伯竟說要「騎車回彰化」，讓他當場傻眼，直說：「桃園彰化來回10分鐘，原來我的機車居然比台灣高鐵快啊？」

男網友在論壇「Dcard」PO文表示，15日傍晚從五股騎車回桃園，在等待紅燈的同時遇到一名年約60幾歲的老伯對他說：「嗨，年輕人，記得我嗎？」他回答：「您好？請問我們以前有認識嗎？」老伯又接著說：「你可以借我機車嗎？大概10分鐘後就還你！」當時原PO心想距離不遠，於是好心地說「還是我載你過去？」沒想到阿伯竟說：「借我一下啦，我要騎去彰化捏～」原PO則滿臉問號：「你要騎去彰化？然後10分鐘再騎來還我？」

阿伯就理直氣壯地說：「對啊，我是指台灣南部的那個彰化哦～」原PO問他「為什麼不跟其他人借車？」阿伯竟回答：「因為一定要是你的機車才可以辦到！」讓他當場愣住，「我一生遇過許多奇葩的人，就這個阿伯最屌，讓我意識到，原來我的機車居然比台灣高鐵快啊！」

原PO說，事後回家他還特地上網查詢高鐵票價，發現桃園到彰化要670元，「以後我算客人500元，來回桃園彰化10分鐘，然後每天工作8小時，一天可以載48次、每天可以賺兩萬多元，比我當工程師還賺！」

文章一出，其他網友紛紛笑說：「『因為一定要是你的機車才可以辦到』這句話感覺好熱血」、「借我一下，我去個澎湖，多跟你要20分鐘」、「把機車後面加長位子，可以賺更多」、「那麼你大概兩年之內就可以存到一百萬了」、「你確定不是騎去彰化銀行？」、「彰化在台灣中部啦」。

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