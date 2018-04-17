洗澡忘關鏡頭被看光光 E奶直播主元元淚崩痛哭

2018年04月17日 12:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

擁有E罩杯魔鬼身材、長相甜美可人的直播主「元元」，因為洗澡時忘了關手機鏡頭，慘遭直播大放送，為此哭了整整3天，儘管影片已被直播平台關閉，但仍在她心中留下不小陰影。

經常在臉書上分享美照的元元，因為外型姣好，加上天然呆萌的性格，在網路上擁有超高人氣，社群平台吸引逾10萬人追蹤，直播最高紀錄更曾吸引4萬粉絲同時在線觀看。她日前推出第一本數位寫真《元來有你》，記錄生活點滴，其中也不乏許多「男友視角」的性感畫面，就連女性攝影師也忍不住讚嘆身材「太魔鬼！」

根據《聯合報》報導，元元好身材縱然讓人稱羨，但碰到的怪人卻是不少，直播時就曾被變態網友騷擾「想看腳趾」、「我快出來了」，甚至有遛鳥俠在她面前「玩自己」，接到網友騷擾訊息，內容包括「我快出來了」、「想看腳趾」等等，不堪其擾。

元元天然呆萌的個性，在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自元元臉書）

先前更傳出她在旅館開直播時忘記關手機鏡頭，雖然洗澡時手機轉向牆壁，但不料卻被鏡面反射出賣，裸體翹臀一覽無疑，「20分鐘後我洗完出來，發現直播被下架，才知道有拍到不該出現的，粉絲為了保護我，還瘋狂送禮物，讓禮物擋住我的裸體。」回想這段過往，元元坦承當時被嚇壞了，整整痛哭了3天，這件事也在她心中留下陰影，如今收工後都會反覆確認手機鏡頭，才能夠安心。

進入直播圈一年的元元，自曝目前身家有500萬元，曾經當過時薪125元清潔小妹的她，深知賺錢不易，對於有粉絲「抖內」（贊助）她數百萬元，直言相當感激，未來計畫要買房、開店。