夜店區撿到原味胸罩 暖男PO網找主人網友全歪樓

夜店區撿到原味胸罩 暖男PO網找主人網友全歪樓(圖/ 翻攝自臉書@ Perry Panthanuvong)

友善列印

泰國一名男子日前曼谷著名夜店區撿到一件隱形胸罩，但周遭沒看到像是失主的人，便將遺失物帶回家洗淨，並PO網希望透過網路的力量找到主人。這件胸罩竟引起大票網友好奇，留言全歪樓討論失主到底發生什麼事、怎麼回家等，還有人開玩笑說想聞聞看；原PO則表示無人認領的話，會上網賣掉。

13日有一名男網友在臉書發文，提到自己在曼谷皇家大道拾獲一件膚色隱形胸罩，那邊算是曼谷著名的夜店區，推測應該是有民眾狂歡後「不小心」遺失胸罩；原PO表示已將這件特別的遺失物帶回家稍微清洗過，才想到可以透過網路的力量尋找失主，他也願意免費把它寄回去。

沒想到這篇胸罩尋主人的貼文引起網友熱烈討論，從原PO發文至今已超過5700次分享，大家都希望讓失主「領回胸罩」，而網友的留言全歪樓，「主人怎麼回家的啊？」、「她到底發生什麼事情了」、「評估後胸部應該滿大的」、「原PO有聞聞看嗎？想聞看看耶」。

原PO後來也在底下留言表示，「如果沒有人領回，只好丟拍賣網站任人出價」；馬上有網友直接在底下喊價，「出價從7泰銖(約新台幣7元)開始」、「喊價要+5為基準喔」、「加入競標，80泰銖(約新台幣80元)，有誰能喊更多」，也有人忍不住笑說，「這是慈善拍賣活動嗎？」

離奇！阿伯借機車「桃園→彰化...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。