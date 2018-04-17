夜店區撿到原味胸罩 暖男PO網找主人網友全歪樓

2018年04月17日 14:11 邱柏玟

泰國一名男子日前曼谷著名夜店區撿到一件隱形胸罩，但周遭沒看到像是失主的人，便將遺失物帶回家洗淨，並PO網希望透過網路的力量找到主人。這件胸罩竟引起大票網友好奇，留言全歪樓討論失主到底發生什麼事、怎麼回家等，還有人開玩笑說想聞聞看；原PO則表示無人認領的話，會上網賣掉。

13日有一名男網友在臉書發文，提到自己在曼谷皇家大道拾獲一件膚色隱形胸罩，那邊算是曼谷著名的夜店區，推測應該是有民眾狂歡後「不小心」遺失胸罩；原PO表示已將這件特別的遺失物帶回家稍微清洗過，才想到可以透過網路的力量尋找失主，他也願意免費把它寄回去。

沒想到這篇胸罩尋主人的貼文引起網友熱烈討論，從原PO發文至今已超過5700次分享，大家都希望讓失主「領回胸罩」，而網友的留言全歪樓，「主人怎麼回家的啊？」、「她到底發生什麼事情了」、「評估後胸部應該滿大的」、「原PO有聞聞看嗎？想聞看看耶」。

原PO後來也在底下留言表示，「如果沒有人領回，只好丟拍賣網站任人出價」；馬上有網友直接在底下喊價，「出價從7泰銖(約新台幣7元)開始」、「喊價要+5為基準喔」、「加入競標，80泰銖(約新台幣80元)，有誰能喊更多」，也有人忍不住笑說，「這是慈善拍賣活動嗎？」