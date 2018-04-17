超佛心婆婆！拿退休金買菜煮三餐 媳婦幸福喊：比親媽疼我

2018年04月17日 14:54 杜炤佑

婆媳問題總是出現在許多家庭中，不過也是有溫馨的例子的！一名女網友日前在臉書發文，大讚婆婆照料她就像親生女兒一樣，不僅每天準備三餐，幫她洗衣服等等，還會提醒老公帶她去吃生日大餐，讓其他女網友看了超羨慕，直呼「妳婆婆還有兒子嗎？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，嫁進夫家3年多，婆婆從不跟他們拿孝親費，還把退休金拿出來買菜，「讓我可以忙裡偷閒或兼差工作室。（婆婆）每次雙手扛大包小包菜回家，又會像小叮噹百寶袋一樣，拿出一杯50嵐珍珠紅茶拿鐵出來，每天一杯、一個月也快2000元。雖然我都瘦不下來，但我還是好愛喝。」

「我的可愛婆婆，總是比親媽還照顧我！」原PO表示，婆婆每天都會幫她準備三餐，不僅每天菜色都不同，不油不膩又新鮮，「每天都要我睡晚一點，睡飽一點。每天幫我洗衣服、曬衣服、收衣服、摺衣服、燙衣服。天天買水果，每個人都有一盒保鮮盒，每天都有新鮮現切的水果。」

原PO說道，現在兒子11個月大，至今的副食品都是婆婆每天現煮，還會天天煮不同的湯品幫她補身體；每一年到她的生日時，「她都會提醒我，叫我老公帶我去吃好料的。」

文章一出，其他網友都超羨慕，「好羨慕有這樣的婆婆，我以後也要當這樣的婆婆」、「哇…真是難得」、「能遇到好婆婆真的是上輩子燒好香」、「這是要讓多少人羨慕死啊」。