因為「這原因」黃嘉千拒讓夏天就讀貴族學校

因為「這原因」黃嘉千拒讓夏天就讀貴族學校（圖／翻攝自夏克立臉書、黃嘉千微博）

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／綜合報導

藝人黃嘉千、夏克立日前被直擊偕8歲女兒「夏天」前往南港某餐廳用餐，她大方透露近來忙著拍攝舞台劇《愛呀，我的媽》和電影《老杯。》，好不容易抓緊空檔聚會聊天。對於孩子的教育，兩人的態度一直是外界仿效的對象，被問到為何不讓夏天和其他藝人小孩一樣就讀貴族學校？黃嘉千則霸氣回應「我怎麼長大，我女兒就怎麼長大！」

黃嘉千日前被《蘋果》捕捉到她與夏克立和女兒在南港用餐，身穿全白色系、露出一雙勻稱美腿的她，即便是44歲熟女，仍看起來相當青春洋溢。她也坦承，最近忙著拍攝舞台劇和電影，難得有空檔可以跟夏天的乾爹、乾媽聚餐聊天，同時她也很感謝老公夏克立支持她做自己喜歡的事業。

至於目前就讀小學二年級的夏天，性格開朗活潑，據悉，黃嘉千當時在自己的堅持下，讓夏天就讀一般公立小學，與一般藝人小孩上貴族學校的教育風格大相逕庭，對此，黃嘉千解釋，她的原則就是「我怎麼長大，我女兒就怎麼長大」，夫妻倆還會親自接送孩子上下學。

事實上，結婚多年的黃嘉千和夏克立過去曾被問到，為何遲遲沒生第二胎，她今年1月中受訪時透露，多年前曾流產過，加上年紀大了，而後就很難再懷孕，她過去宣傳新書《因為愛，陪妳做公主》時，談到此事更是難過的泛淚，直言「很對不起夏天」，認為自己沒法再給她一個弟弟或妹妹而感到難過。

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