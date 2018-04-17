天使變惡魔！甜美女樂做善事 私下卻酷刑虐男友到不成人形

2018年04月17日 15:29 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

天使臉孔魔鬼身材是男性夢寐以求的標準女友，但卻出現「在外是天使、回家變惡魔」的雙面女友！英國有一名22歲女子沃斯(Jordan Worth)富有愛心，求學時期就常常自願幫流浪動物，還為非洲孩童募款；沒想到她私底下卻狠心折磨男友，用刀刺、熱水燙等方式折磨他，甚至把他打到腦水腫，十分狠毒。

綜合外媒報導，去年剛從赫特福德大學(University of Hertfordshire)畢業的沃斯，在校是一名成績優異的學霸，立志成為一名老師，還時常自願參加幫助流浪動物的活動，更會主動替非洲兒童募款，在眾人眼裡她相當有愛心，外表又漂亮，像是老天派來的天使。

沃斯在外展現滿滿愛心的形象，殊不知她回家後卻判若兩人，總是對男友施以各種生理及心理上的虐待，像是不准男友在床上睡覺，時間更是長達9個月之久、只能吃她選的食物、穿她選的衣服，還不准他跟朋友見面。最可怕的是，沃斯會用酷刑凌虐男友，像是用滾燙熱水澆手臂、拿硬物砸他、用刀刺他，還不讓他就醫治療。

有附近鄰居被兩人吵架聲吵到受不了，去年6月終於打電話報警，而有人表示看到沃斯男友外出時，他的眼睛往往都是瘀青，手上都用保鮮膜包著，走路一跛一跛，看起來相當可憐；有鄰居說聽過受害者喊叫，「離我遠一點，妳弄傷我了」、「走開，不要再這樣用我的頭」。

後來受害男友被救出送醫後，經診斷發現他的頭部被沃斯打到腦水腫，狀況相當嚴重，身上還有2級到3級燙傷，傷口儘管康復仍會留下永久疤痕。而沃斯也被判刑7年6個月，並永久禁止與受害男友有任何接觸。