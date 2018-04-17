網戀高富帥3年被騙140萬 報警逮人驚男友是「閨蜜」

2018年04月17日 16:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在網路發達，不少人透過「網戀」方式交往，不過網路世界其實暗藏危險。大陸一名李姓女子在閨蜜的介紹下，認識帥氣的男友，兩人也因此網戀3年，期間更轉帳30多萬元(約新台幣140萬元)給對方花用，最後才發現男友竟然是「閨蜜」。

根據《梨視頻》報導，李女2014年在閨蜜的介紹下，認識「高富帥」的王姓男子，兩人一拍即合便交換聯絡方式，隨即交往陷入熱戀，儘管女方多次要求見面，但男友卻經常以在國外工作為藉口拒絕。交往1年後，男友開始多次以「欠高利貸」、「生意失敗」、「妹妹墮胎急需用錢」等理由借錢。

李女期間轉帳約140萬元給男友花用(圖翻攝自/梨視頻)

但對於陷入熱戀的李女來說，因此也沒多想，對小7歲的男友有求必應，前後轉帳30多萬元(約新台幣140萬元)給對方，甚至還將男友的微信綁上自己的信用卡，提供對方花用。但由於兩人始終未見過面，李女曾希望能打視訊電話或用語音與男友聊天，但卻屢屢遭拒，而多次相約出去，卻都遭「放鴿子」。

兩人交往過程中，難免會吵架鬧分手，但沒隔多久後又復合，李女為了哄男友，還會透過微信發紅包給對方，她漸漸發現兩人交往不尋常，最後報警求助。經調查後，鎖定一名朱姓女子，之後在杭州蕭山機場將她逮捕，朱女供稱當時在李女委託下介紹男性朋友，因此傳了多張男性友人的照片，不料她正巧相中已有女友的王姓男子。

朱女起初因為好玩，因此創了一個假帳號，假裝自己是王男與閨蜜談戀愛，如今她相當後悔自己的行為，也表示會歸還李女全部的錢。而這下李女也恍然大悟，驚覺為何與閨蜜出遊時，男友始終未曾回覆訊息，而李女與閨蜜同居期間，朱女更趁李女不在的時段，登假帳號向對方傳訊息。此誇張的事件也讓網友驚呼不可思議。