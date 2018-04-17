宅配貨到付款遭放鳥！管理員曝超扯真相 送貨員爆氣

2018年04月17日 17:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

網路購物發達，宅配業也因此興盛，難免會遇到一些誇張的顧客。一名送貨員發文抱怨，他在送貨前就與客戶聯絡，告知她需在管理室先放好錢，而對方也同意，沒想到抵達目的地後，對方卻直接放鴿子，要求他再跑一趟，最扯的是，第二次送貨時管理員就透露，住戶根本就在家。

一名送貨員在《爆怨公社》表示，因要送一件貨到付款的貨物，因此在出車前就先告知收件者，必須在管理室先放好錢，而對方也答應了，但中午抵達目的地後，管理員表示根本沒放錢，他趕緊致電給收件者，對方竟回覆「不然你明天再來，我現在人在外面，不然就是晚點...」。

一名送貨員在《爆怨公社》抱怨(圖翻攝自/爆怨公社)

由於未將貨物送達，對原PO造成困擾，因此經討論後，對方表示1小時後會回來放錢。但讓他最不悅的是，跑第二次送貨時，管理員便透露住戶根本就在家，單純是因為不想下樓，因為他離開沒多久後，住戶就下樓放錢了。讓他不禁表示「或許你們覺得就是送貨，明天送今天送有送掉就好，他沒放錢大不了我明天再來」。

接著痛批，他所屬的公司有「配達率」的制度，當天負責區域的送貨狀況，都需回公司受檢視，若是「配達率」不夠或持有回件數過多，都要檢討未被送出的可能原因，最慘的是還可能必須等下班，再「夜配」跑一趟。更表示「要你白天上班下了班，再去公司加班，你願意嗎？你自己就不願意的時候，你哪來的臉要我們為了你八九點再跑一趟？」

不少網友紛紛表示「他下來放錢跟他下來拿貨拿錢給你，差在哪裡...」、「真是謝謝所有的貨運人員，謝謝你們的辛苦」，還有同業也說出類似狀況「昨天才遇到，不用付錢的東西，每天打電話電聯都沒接，說好了隔天，結果打過去通知又掛我電話是哪招？」、「我在宅急便工作，配達率真的讓人壓力很大，有些人都自以為花錢就是老大，真的很討厭這種人，難道不能將心比心嗎？」、「有遇過老是要鄰居代收，鄰居收到不爽兇宅配員」。