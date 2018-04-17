不孝子開直播公審嗆母 網友歪樓「跪求認識女警」

2018年04月17日 18:48 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北一名陳姓男子，因為電腦壞掉而遷怒母親，不僅在臉書上開直播公審，還不斷向母親嗆聲，影片經網友轉PO到《爆料公社》後引起網友群起撻伐，痛罵陳男不孝，但不少眼尖的網友卻發現，影片中到陳男家中處理家庭糾紛的女警外貌清秀可人，紛紛歪樓跪求女警身分，經追查發現，女警是任職於台北市警局大安分局的劉璧綾，平時工作認真。

據悉，陳男平時熱衷在臉書分享自拍影片，擁有3萬多名粉絲，更成立了粉絲團，粉絲多達9千多人，但卻被網友起底，早在2017年前就曾經錄影嗆母，遭到網友砲轟，沒想到居然又直播槓上母親，指控母親將他電腦搞壞，還報警要告母親毀損，讓原本單純的家庭紛爭鬧大，驚動員警到場。

不孝子開直播公審嗆母。（圖／翻攝自《爆料公社》）

影片遭網友爆料後，不少人紛紛撻伐陳男的不孝行徑，而陳男在得知影片被罵翻之後，緊急在網路上澄清整段影片都在演戲，希望網友不要認真，但卻遭到網友質疑「演戲為何要報警？」陳男則沒有正面回應。

不過有趣的是，影片中到場調解的正妹員警卻意外獲得網友關注，不少人紛紛留言跪求女警的聯絡方式，讓人哭笑不得。根據《三立新聞》報導，該女警是任職於台北市大安分局的劉璧綾，現年28歲的她外型亮麗，2年多前考上警察後便在大安分局服務，平日工作認真，也相當有人緣。其任職的派出所所長稱她今日剛好休假返鄉，不方便受訪。