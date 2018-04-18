情侶高速公路上吵架！女方逼下跪認錯 男友：跪了分手好嗎

2018年04月18日 11:46 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／Hermelinda S. Stutler)

雖然情侶吵架是難免的，但生命安全也要顧啊！日前大陸浙江溫州就有一對情侶在高速公路上吵架，女方氣得堅持要男方下跪認錯，男方也氣得回：「那我給妳跪了，我們不在一起可以嗎？」兩人僵持不下，最後經過交警的勸說，才願意先開車離開，避免造成追撞。

據《梨視頻》報導，一對情侶開著一輛白色BMW轎車停在高速公路的路肩，交警發現後立即將警車停在後方，但男女卻遲遲不願和解，女方堅持男友跪下，「跪！跪不跪？不跪你不要走，我要是死了你後不後悔啊？」男方激動地大吼，「妳難道要我來給妳下跪才行？那我給妳跪了，我們不在一起可以嗎？」女方霸氣回答「可以。」於是男方也下跪說，「你說的，來來來，我們不要在一起。」女方問道，「你是為我們不在一起跪的是吧？」男方則說，「對。」

隨後，女方要獨自開車離開，還對男友哭喊：「我要你陪著幹什麼，你陪一輩子嗎？」、「我為你花了多少錢？你為了我花了多少錢？」最後交警擔心女子情緒激動不安全，將兩人分別帶離高速公路。

男方賭氣下跪。(圖/翻攝自梨視頻)

影片曝光後，其他網友也紛紛留言「男生硬話都說出來了，為面子只能跪了」、「到休息區再吵會怎樣嗎？這樣超危險」、「車是女方的？看來很有錢！」、「交警好辛苦，為了不要命的人深陷危險」、「還讓他們囉嗦，應該直接強制帶離」。