情侶高速公路上吵架！女方逼下跪認錯 男友：跪了分手好嗎

情侶高速公路上吵架！女方逼下跪認錯 男友：跪了分手好嗎(圖/翻攝自梨視頻)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／Hermelinda S. Stutler)

雖然情侶吵架是難免的，但生命安全也要顧啊！日前大陸浙江溫州就有一對情侶在高速公路上吵架，女方氣得堅持要男方下跪認錯，男方也氣得回：「那我給妳跪了，我們不在一起可以嗎？」兩人僵持不下，最後經過交警的勸說，才願意先開車離開，避免造成追撞。

據《梨視頻》報導，一對情侶開著一輛白色BMW轎車停在高速公路的路肩，交警發現後立即將警車停在後方，但男女卻遲遲不願和解，女方堅持男友跪下，「跪！跪不跪？不跪你不要走，我要是死了你後不後悔啊？」男方激動地大吼，「妳難道要我來給妳下跪才行？那我給妳跪了，我們不在一起可以嗎？」女方霸氣回答「可以。」於是男方也下跪說，「你說的，來來來，我們不要在一起。」女方問道，「你是為我們不在一起跪的是吧？」男方則說，「對。」

隨後，女方要獨自開車離開，還對男友哭喊：「我要你陪著幹什麼，你陪一輩子嗎？」、「我為你花了多少錢？你為了我花了多少錢？」最後交警擔心女子情緒激動不安全，將兩人分別帶離高速公路。

情侶高速公路上吵架！女方逼下跪認錯 男友：跪了分手好嗎 男方賭氣下跪。(圖/翻攝自梨視頻)

影片曝光後，其他網友也紛紛留言「男生硬話都說出來了，為面子只能跪了」、「到休息區再吵會怎樣嗎？這樣超危險」、「車是女方的？看來很有錢！」、「交警好辛苦，為了不要命的人深陷危險」、「還讓他們囉嗦，應該直接強制帶離」。

遭繼父性侵10年！30歲女痛... 西南航空引擎爆炸1死 企業家...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。