西南航空引擎爆炸1死 企業家絕望直播「向孕妻道別」

2018年04月18日 12:45 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

馬丁尼茲在過程中認為自己難逃死劫，使用空中wifi連上臉書，記錄自己生命的最後一刻。（影片取自Marty Martinez臉書）

有洋蔥！美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-700型客機，從紐約飛往德州達拉斯途中，因左側引擎在高空中爆炸，碎片擊中機窗破裂，發生乘客身體被吸出機艙外的驚悚事件。一名企業家在過程中認為自己難逃死劫，使用空中wifi連上臉書，透過直播向孕妻和家人道別，記錄自己生命的最後一刻，所幸班機最後平安迫降賓州，不過仍造成1死、7人輕傷。

飛機左側引擎在高空中爆炸，碎片擊中機窗破裂。（圖／翻攝自Marty Martinez臉書）

企業家馬丁尼茲（Marty Martinez）事發當時在臉書上直播，並PO文表示，「我們的飛機出現了問題！看來我們似乎正在下墜，緊急降落！從紐約到達拉斯的西南航班！」他在直播中驚恐表示，當時聽到一聲爆炸聲，才發現是飛機左側引擎爆炸，接著氧氣面罩立刻掉了下來，「大約10秒內，窗戶也被引擎碎片砸破，飛機立刻往下降」，而且機上到處都是血。

飛機左側引擎爆炸，接著氧氣面罩立刻掉了下來。（圖／翻攝自Marty Martinez臉書）

由於訊號非常不好，馬丁尼茲第一次直播只進行了1分鐘，6分鐘後又再度第二次直播，但同樣也僅維持了1分27秒。事發後他接受CBS訪問時表示，「這是一個可怕的經歷！」為了和自己所愛的人取得連繫，他果斷購買了美金8元（約新台幣234元）的空中wifi，透過臉書直播向懷孕的妻子和家人道別，「我以為這是我人生中的最後一刻了，沒想過會活下來，真的非常可怕。」

報導指出，當時引擎爆炸後，碎片擊中了窗戶，有許多煙從窗口飄進機艙內，即便戴著氧氣罩也難以呼吸，空服人員哭成一片，「我們就知道事情真的很糟糕」所以才希望透過直播來記錄這段過程，而他也認為「這將是我和所愛的人最後一次的交流。」

在這起意外中喪生的是，43歲任職新墨西哥州富國銀行高層的里爾丹（Jennifer Riordan），她在飛機引擎爆炸後，被氣流扯出窗外重傷身亡。(圖/United Way of Central New Mexico)

此外，馬丁尼茲提到自己坐在「手臂和部分身體被吸出窗外」的女乘客座位旁一、兩排位置，一名乘客受訪時也餘悸猶存的表示，「當時窗戶破裂，一名女乘客的身體被部分吸出 ，遭其他乘客拉回。」乘客特蘭欽（Matt Tranchin）指出，在他前三排有窗戶碎裂，空服員也趕了過去，「所有人都湧向穿洞的位置」試圖塞住破窗，現場一片混亂，不久後飛機便開始下墜，「有人從破窗望向引擎，不少人都哭起來」。

乘客布爾曼（Amanda Bourman）則說，自己在睡夢中被吵醒，接著氧氣罩從天花板掉下來，她當時嚇得不斷緊握丈夫的手，「每個人都在哭泣和不安…我們只是祈禱、祈禱再祈禱。」她的內心更是渴望能見上女兒一面，就怕她們因此成為孤兒。也有不少乘客認為，儘管客機失去一個引擎，不過降落時非常穩定，大力讚揚機長及機組人員表現十分專業，「我們都非常感謝現在活著，感謝上帝，感謝那位飛行員。」

班機最後於美東時間11時20分安全降落費城機場，機上143名乘客及5名機組人員經歷了約15分鐘的生死交關，根據FAA紀錄顯示，該架飛機機齡約18年。