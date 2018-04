西南航空引擎爆炸1死 企業家絕望直播「向孕妻道別」

有洋蔥!美國西南航空(Southwest Airlines)一架波音737-700型客機,從紐約飛往德州達拉斯途中,因左側引擎在高空中爆炸,碎片擊中機窗破裂,發生乘客身體被吸出機艙外的驚悚事件。一名企業家在過程中認為自己難逃死劫,使用空中wifi連上臉書,透過直播向孕妻和家人道別,記錄自己生命的最後一刻,所幸班機最後平安迫降賓州,不過仍造成1死、7人輕傷。

企業家馬丁尼茲(Marty Martinez)事發當時在臉書上直播,並PO文表示,「我們的飛機出現了問題!看來我們似乎正在下墜,緊急降落!從紐約到達拉斯的西南航班!」他在直播中驚恐表示,當時聽到一聲爆炸聲,才發現是飛機左側引擎爆炸,接著氧氣面罩立刻掉了下來,「大約10秒內,窗戶也被引擎碎片砸破,飛機立刻往下降」,而且機上到處都是血。

由於訊號非常不好,馬丁尼茲第一次直播只進行了1分鐘,6分鐘後又再度第二次直播,但同樣也僅維持了1分27秒。事發後他接受CBS訪問時表示,「這是一個可怕的經歷!」為了和自己所愛的人取得連繫,他果斷購買了美金8元(約新台幣234元)的空中wifi,透過臉書直播向懷孕的妻子和家人道別,「我以為這是我人生中的最後一刻了,沒想過會活下來,真的非常可怕。」

報導指出,當時引擎爆炸後,碎片擊中了窗戶,有許多煙從窗口飄進機艙內,即便戴著氧氣罩也難以呼吸,空服人員哭成一片,「我們就知道事情真的很糟糕」所以才希望透過直播來記錄這段過程,而他也認為「這將是我和所愛的人最後一次的交流。」

在這起意外中喪生的是,43歲任職新墨西哥州富國銀行高層的里爾丹(Jennifer Riordan),她在飛機引擎爆炸後,被氣流扯出窗外重傷身亡。(圖/United Way of Central New Mexico)