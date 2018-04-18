小心！男大生愛把「零食當飯吃」 結果吃到險送命

小心！男大生愛把「零食當飯吃」 結果吃到險送命(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

一般人平時看電視、玩遊戲嘴饞的時候，就會忍不住找零食解饞，但沒想到吃多了居然有生命危險！大陸湖北一名林姓男大學生愛吃當地零食「辣條」，特地買了好幾箱擺在家裡「預備」，甚至還把零食當飯吃，吃到嚴重腹痛，送醫才得知已腸穿孔，差點為了零食送命。

綜合陸媒報導，住在湖北武漢24歲的林姓男大學生像同年紀的男生一樣熱愛電動遊戲，常常為了玩遊戲沒時間吃飯，又剛好他很愛吃重口味的零食辣條，便不自覺地將零食當正餐，一天就能吃掉2大包；但有一天他吃辣條配啤酒，腹部突然開始作痛，他以為自己只是吃壞肚子，但疼痛持續了5小時都沒有減輕，同學見狀才盡速將他送醫。

林男把重口味的零食當飯吃，沒想到吃到腸穿孔，險為此送命。 林男把重口味的零食當飯吃，沒想到吃到腸穿孔，險為此送命。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

林男經過檢查後得知，因為他作息不正常，用餐時間也不固定，造成胃酸分泌過多，胃黏膜也容易受到侵蝕，最糟糕的是，他又喜歡吃添加大量食品添加劑重口味的辣條，導致出現腸穿孔的情況；慶幸的是有及時就醫，手術後也恢復健康，醫師更提醒大眾別將零食當飯吃，避免為此賠上一條性命。

辣條是湖南當地大小朋友都愛吃的零食之一，是由麵粉或豆皮製作而成；但製作辣條過程中通常添加大量食品添加劑，為了保質和增加風味，所以也引起不少健康爭議，先前當地更有報導指出，有民眾因為食用不合格的辣條而死亡。

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