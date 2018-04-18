台灣小孩吵翻天卻不管？他曝日本家長管教方式

2018年04月18日 14:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣日前一名母親帶1歲多小孩跟團遊歐，豈料期間小孩不斷哭鬧、尖笑，惹得同團團員相當不滿，而這起事件也引發網友討論，到底小孩哭鬧時該如何應對，就有網友說出日本家長安撫小孩的方式，讓不少台灣網友感嘆「台灣最美是風景」。

跟團遊歐的當事母親將事情PO網爆料，卻反遭網友打臉，事後更有團員跳出來澄清，小孩不僅整天哭鬧，甚至還做出脫序行為，而該名母親卻未管教，才會引發團員不滿。對此，就有在日本住過一陣子的網友，透露日本家長面對類似狀況的管教方式。

一名住在日本一陣子的網友，透露日本家長的育兒方式(圖翻攝自PTT)

原PO提到，在電車上時，小孩若是開始哭鬧，日本家長一定會在下一站下車，若在餐廳裡也是如此，會將小孩帶出店外哄，直到孩子安靜後才會再進來，還會向其他顧客道歉，假若沒有帶出去，店家也會請該名家長與孩子出去。

網友感嘆的表示，台灣不少家長面對小孩吵鬧時，頂多說一句「噓！小聲一點喔」，「然後就沒有然後了，小孩繼續吵，講那句好像就是對其它人交代『我有處理了喔，他不聽我也沒辦法』，根本沒有任何積極作為。在餐廳也是，小孩哭鬧，家長繼續吃飯聊天，自己習以為常，但其他客人很痛苦，店家也不敢處理，到底為什麼台灣的家長都這麼不在乎別人感受啊？」

許多網友也紛紛回覆「最美的風景」、「台灣就拿人情壓啊，要體諒啊」、「因為爸媽沒教，爸媽的爸媽也沒教，簡單說家庭教養問題」、「一推都讓小孩在那邊吵，然後自己滑手機，去勸說還會爆氣」。不過也有網友表示「我們家一定是先帶出去冷靜，不要一竿子打翻」、「我也有遇過台灣家長會主動把哭鬧的小孩帶走的啊！只能說你沒遇過」。