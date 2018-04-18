2018年04月18日 15:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

3層樓房6秒瞬間崩塌 全因千隻老鼠暗中搞破壞(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

每一棟房子都是靠工人長時間辛苦建造，往往都會很堅固才能保護住戶。印度北方邦日前卻發生離奇事故，一棟3層樓高的房子竟瞬間崩塌，好險屋主事發前就感到異狀，帶著家人逃離現場，才沒有被埋在瓦礫堆裡；後來經調查後得知兇手竟是上千隻老鼠，牠們長年躲地底下啃咬地基，破壞下水道，因此導致這場災難。

綜合外媒報導，這起事故發生在印度北方邦的阿格拉市，從影片中看到一棟3層樓高的公寓周遭冒出煙灰，接著直接往左方傾斜，2秒左右的時間便倒塌在地，全程不到6秒的時間，一戶人家的家就消失了。

屋主蘇蒂爾(Sudhir Kumar Verma)表示，在屋子倒塌前就覺得情況不對勁，因為天花板突然有幾塊石頭掉落，他馬上拿著一點錢便帶著妻兒，一家九口深夜就逃離房屋；蘇蒂爾本來打算事後再找專業人士勘查，說不定就能回家住，豈料幾個小時後房屋已崩塌，溫暖的家變成一堆砂礫土堆。

而經過當地相關單位調查發現，房屋倒塌的兇手是上千隻躲在地底下的老鼠，長年啃咬挖空蘇蒂爾家的地基，又破壞汙水下水道，導致這場悲劇；蘇蒂爾得知原因後，只能傻眼地說「這麼厲害？」

印度北方邦的阿格拉市鼠患嚴重，有上千隻老鼠長年在地底下破壞當地建築物，城市的基礎設施都遭到嚴重毀損，而其實不只有蘇蒂爾一家人遇到這個情形，當地隨時都有可能發生類似的災情。市長納維(Naveen Jain)對此表示，慶幸這次並無任何人傷亡，但他們一定會盡快改善鼠患的問題。