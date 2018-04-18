孩子同學也哈她！43歲逆齡辣媽比22歲女兒還年輕

孩子同學也哈她！43歲逆齡辣媽比22歲女兒還年輕(圖翻攝自/每日郵報/左圖為辣媽)

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/綜合報導
孩子同學也哈她！43歲逆齡辣媽比22歲女兒還年輕(影片來源/youtube/Femail Online)

現在美容科技發達，不少女性會透過醫美回春，逆齡的模樣甚至與小孩差不多。英國有一名43歲的辣媽，由於定期會做醫美保養，因此與22歲女兒出去時，經常會被誤認成姊妹，甚至去酒吧喝酒時，還會被要求出示身分證以示成年。

綜合外媒報導，來自曼徹斯特(Manchester)的辣媽莎拉(Sarah Niblock)現年43歲，是一名活動企劃師，而她擁有22歲荷莉(Holly)、20歲麥莉(Milly)及18歲兒子哈維(Harvey)3名子女。她透露，每次與女兒出去時，許多人都會誤認她們是姊妹，如今孩子也漸漸學會打扮，她也時常與孩子們討論化妝與穿搭，而自己也深受孩子們的影響。

莎拉透露自己的保養方式，就是每半年會施打肉毒桿菌，不過她也強調，除了打肉毒桿菌外，就沒有再進行任何整容手術，而她豐唇也是天生的，看看她的孩子就能證實，每個都擁有豐厚的嘴唇。而她的孩子們對於能擁有這麼年輕的母親感到相當驕傲，也很樂於向他人介紹自己的母親。

不過，擁有這麼年輕的辣媽，其實也為孩子帶來一些困擾。荷莉表示，當同學知道她的母親這麼年輕時，男性朋友都會談及她的媽媽，甚至稱她為「熟女辣媽(MILF)」，還有人說「你的媽媽好漂亮，怎麼會生出你這麼醜的女兒？」讓她相當難過，不過莎拉也告訴女兒，不要去聽別人惡意傷害你的話。儘管如此，莎拉的孩子們仍舊相當愛他們的母親，也將她視為驕傲。

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