免費住豪宅！男屋主「以工換宿」徵25歲以下單身女室友

2018年04月18日 16:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

想免費住豪宅嗎？符合以下條件就有可能輕鬆入住！租屋網站日前出現一則免費出租豪宅的租屋資訊引起網友熱議，該物件位於台中廣三SOGO的科博雙星豪宅大樓，李姓屋主自稱因為常出國，加上想發展新事業，除了主臥室自住之外，要免費提供3間單人房，條件是「幫忙清潔房子及共同發展新事業」，不過僅限25歲以下女性，貼文一出，沒想到還真的有人想租屋！

該棟大樓地點緊鄰廣三SOGO百貨，附近還有科博館，是由名設計師李天鐸設計的高級豪宅大樓，屋況內容更載明大樓有免費游泳池、健身房、SPA、電影院，還有頂樓景觀不錯的空中花園，大樓附設咖啡廳的餐廳也都很便宜。

李姓屋主在租屋網上，以斗大的標題「草悟道豪宅。房間免費租外國或想網創的女孩」吸引租客，強調免房租，只要月繳1000元（管理費、清潔費、第四台、網路、水費、電費、瓦斯費全包），共有3間單人房出租，分別要租給：

1、愛乾淨的女生，需負責住宅的整理清潔

2、個性活潑開朗且中文流利的外國女性

3、喜歡宅在家，有心想做網路行銷自創品牌的女孩

不過屋主聲明，符合第3點者，周一至周五須提供2小時勞務當屋主的助理，「若確定是真心努力的女孩，我會提供資源與資金協助創業且利潤共享，怕失敗的別來，也謝絕保險直銷女孩。」

有網友質疑浴室才是主要財力來源。（圖／翻攝自591租屋網）

屋主亦澄清，強調單身是因為「不可接受室友以外的人來訪或留宿」，再加上以前從事女性化妝品貿易，才習慣和女性合作，他還另有270坪的地下室閒置，想做一種新型態的共創商務中心，因此現在先用這種「以工換宿」的新型用人方式。

不少網友看了之後覺得很划算，直言「房租不用錢，1000元水電都包了」，不過也有人認為屋主寫得太文謅謅了，「記得以前有個租屋廣告是這樣寫的很直白，限女，房租可抵，多簡單明白呀！」；還有人質疑，「這三間房間都是雅房，房東是不是想在浴室裝針孔，當成主要財力來源？」

不過，根據《蘋果》報導，李姓屋主自稱30多歲，在日本、柬埔寨、台中都有房子，目前條件1的「愛清潔打掃」的女房客已經找到並且入住，因為覺得台灣競爭力低，所以才想用「打工換宿」的方式尋找人才，至於為何只限女性？他坦言「和男生八字不合，以前被很多男性合作伙伴騙錢。」