2018年04月18日 16:48 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

搭乘大眾交通工具最怕遇到性騷擾，一般女乘客往往不敢反抗甚至只能傻傻任人擺布。最近大陸江蘇一名袁姓女子晚上搭地鐵回家，途中遇到一名男子在她身後磨蹭，她努力逃開後發現褲子濕一塊還黏黏的，確定是精液；於是她趕緊打電話給老公，聯手在下一站逮到癡漢，許多網友也紛紛讚賞人妻危機處理的方式。

據《看看新聞》報導，袁女在3月29日晚間7點左右下班搭地鐵回家，正值下班尖峰時刻，車廂內人潮眾多相當擁擠，幾乎是「肩膀碰肩膀」並肩同行的程度，但袁女發現有一名陌生男子貼在她身後，儘管她換位置對方也跟著她，當下她馬上察覺到自己應該是遇到變態了。

嬌妻遇癡漢頂濕褲子還「黏黏的」 急call老公下一站霸氣逮人(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

當袁女再次逃開陌生男子周遭後，發現褲子臀部一片濕濕的，用手摸一摸感覺「黏黏的」確定是精液，讓她又氣又震驚；不過，袁女臨危不亂地打電話給在下一站等她的老公，冷靜地決定要成功抓住這名地鐵癡漢。後來，當列車到站後，兩人「一內一外」成功聯手制伏變態。

這段逮人影片15日才被分享到網路上，有大票網友紛紛留言大讚袁女，「這女生是高手啊」、「求老公的心理陰影面積啊」、「遇到這種事情還能那麼冷靜，太厲害了吧」。

但警方強調民眾千萬別學習，如果受害當下沒有親友，最好是直接報警處理最為妥當；而該名涉案的地鐵癡漢才27歲，是一名工廠作業員，他在地鐵上發現袁女身材好，所以才做出猥褻的舉動，目前也被依猥褻罪行政拘留。