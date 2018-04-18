丁字褲辣妹當街慘遭痛毆 原來「她」不是天然的

丁字褲辣妹當街慘遭痛毆 原來「她」不是天然的(圖/ 翻攝自YouTube影片)

友善列印
／綜合報導

許多人最接受不了的事情就是被騙，尤其是花錢受騙心情絕對掉到谷底！最近巴西福塔萊薩街頭上有一名男子追打身穿丁字褲的辣妹，引起周遭民眾圍觀看戲；原來該男花錢想請辣妹替他「服務」，豈料到旅館才發現對方是男扮女裝，根本不是「天然的」女人，讓他氣得追著騙子暴打。

據印度網站《EPW》報導，這名男子想要體驗魚水之歡，特地花錢請性工作者替自己服務，一開始從穿著打扮以為對方是個漂亮的女人，直到兩人一起到旅館時，男子才發現這名「性工作者」是男的，瞬間暴怒決定和對方「好好講清楚」。

男子花錢請人替他服務，以為對方是天然的女人，沒想到卻是男扮女裝。 男子花錢請人替他服務，以為對方是天然的女人，沒想到卻是男扮女裝。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

對方被發現真實身分後馬上逃跑，他只穿著丁字褲和胸罩在大街上尋找可以藏匿的房屋，但其他居民看到後方有人追著他暴打，大家都不想惹麻煩上身，沒人肯出手相救；直到兩人追打到一間店門口，才有人看不下去出面制止，男子才停止這場荒唐鬧劇。

有許多網友看到追打的影片，紛紛開玩笑地說，「慾火變怒火」、「男子到底有多氣，好險沒有變成甲甲的」、「覺得很好笑」、「都花錢了，難怪會氣成這樣」，還有人舉例揶揄，「這就像是去餐廳吃鮑魚，服務生給你上滿漢香腸」。

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