環保吸管3年沒清變難吸 拉出咖啡色異物讓他看傻眼

環保吸管3年沒清變難吸 拉出咖啡色異物讓他看傻眼(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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近年來環保意識抬頭，越來越多民眾選擇使用能多次性使用的餐具，不僅是環保筷，現在連吸管都有玻璃或是不鏽鋼製，不再是用完即丟。日前有一名喜歡喝咖啡的網友分享自己三年前就買了一支不鏽鋼吸管，平時只用清水隨意沖洗，直到最近發現吸管越來越難吸，試著清理後竟拉出陳年汙垢，讓他超震驚。

13日網友在《批踢踢實業坊》笨板分享自己的蠢事，他說自己每天都會買便利商店咖啡，也因為要環保就在三年前買了一支不鏽鋼吸管，從此之後買咖啡都能得意地跟店員說不需要吸管。

原PO直到最近幾天發現吸管越來越難吸，他原本不以為意，但當天他喝咖啡喝到一半突然往吸管洞口看，隱約看到裡面好像有一層垢，怎麼吹都吹不出來，而當初他也沒有買吸管刷，所以平時也都只是用清水沖洗；不過，他突然靈機一動，找了一根塑膠吸管剪開插入不鏽鋼吸管中，緩緩抽出後居然有一堆咖啡色異物，這些「陳年汙垢」讓他太震驚，嚇得直說「之後會選擇透明的環保吸管」。

大票網友看到原PO的不鏽鋼吸管居然拉出驚人的陳年汙垢，全都嚇壞了。 大票網友看到原PO的不鏽鋼吸管居然拉出驚人的陳年汙垢，全都嚇壞了。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多人看到原PO清理吸管的照片，簡直都被嚇壞了，紛紛留言「用了三年沒洗也算是厲害了，三年來你都不知道把什麼喝下肚了」、「我要吐了」、「這就是為何我買玻璃的原因」、「看完這篇我先丟兩支吸管…」、「三個月不刷心理就…三年…」。

有一些網友開玩笑，「神奇加味吸管」、「換個角度想，用這吸管喝水就會喝到咖啡了」、「原來是大便，我還以為是咖啡渣」、「你喝的是2倍濃縮咖啡欸」、「用這跟吸的咖啡特別濃郁，重烘焙」；不過，很多人建議原PO快點買一支吸管刷，要不然就是買透明的玻璃吸管，但最重要的是要有使用後就清洗的好習慣。

文章來源：批踢踢實業坊

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