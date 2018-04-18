好毛！搭電梯「卡8樓」門開全黑沒人 看樓層簡介他嚇傻

好毛！搭電梯「卡8樓」門開全黑沒人 看樓層簡介他嚇傻(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多人常愛講電梯鬼故事，不過真假無從得知，但若真的遇到了，可是會讓人嚇破膽。桃園中壢一名高中生補習下課，搭乘電梯下樓時卻突然卡在8樓，門打開後卻是一片黑，起初他以為是惡作劇，沒想到至一樓看樓層簡介時，發現8樓根本沒有公司或營業場所，讓他看了不寒而慄。

桃園中壢一名高中生日前在《爆廢公社》表示，補完習後從10樓搭電梯下樓，當時就只有他一個人，進電梯後他便按下「1樓」，豈料期間電梯卻突然停在8樓，門打開後眼前是一片黑，他發現沒有人進電梯，於是打算按按鈕將門關上，卻感覺電梯門相當的卡，所幸還是安全的抵達1樓。

高中男說出搭電梯「詭異停樓層」的事件(圖翻攝自/爆廢公社) 高中男說出搭電梯「詭異停樓層」的事件(圖翻攝自/爆廢公社)

原PO心想應該是有人惡作劇，於是到1樓查看樓層簡介，卻發現8樓那欄居然是「空白的」，讓他感到相當恐怖。對此，有曾搭過該電梯的網友，也碰到相同事情「你不是一個人，我以前在那棟大樓碰過好幾次。一次自己停下來，一次在試驗都市傳說的時候，一直卡八樓關了又開好幾次」。

還有人分享類似恐怖事件「以前在高雄十全路(現在美奇萊影城)那棟，也遇過類似的事，那時從保齡球館搭下來，途中突然停住，然後開啟也是一片黑，超毛的」、「我也在醫院遇過，明明要往上，結果是往下掉到最底部沒有樓層門，自己打開是水泥牆，還會開開關關」。

不過也有網友透露，也許是機械問題或自己嚇自己「可能是以前設定的樓層，所以會停一下，不要嚇自己啦！以前的電梯設定可能未清除記憶，有的洗衣機也會按常設定的記憶走」、「有一次我也有相同情形。而且還連續好幾樓都停下打開門，外面沒人，後來我發現是我的包包不小心壓到背後的無障礙用電梯鈕...」。

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